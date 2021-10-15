快訊／立法院警力戒備　國民黨揪眾抗議蘇貞昌撲空

▲蘇貞昌今天提早抵達立法院，避開抗議人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌15日再度受邀至立法院進行施政總質詢，但國民黨因不滿蘇揆日前公開批評國民黨立委鄭麗文「袂見笑（台語：不要臉）」，號召婦女團體8點30分前往立法院抗議，立法院一早重重警力戒備，不敢大意。未料，蘇貞昌今天上午7點56分就提早抵達立院，因抗議人潮尚未聚集，車隊火速進入院區，現場一片平和。

鄭麗文日前質詢蘇貞昌時，嗆蘇貞昌「第一個投降」，蘇貞昌則回擊「袂見笑（台語：不要臉）」，雙方爆發激烈爭執，國民黨團事後批評蘇揆失格，應該道歉並揚言提告，同時，國民黨也號召婦女團體15日上午前往立法院，趁蘇貞昌進入院區時抗議、表達不滿。

立法院秘書長林志嘉今天上午受訪表示，立法院接獲情報，今天上午有抗議團體會來，所以要有點戒備，目前已就所得情報來調整適度警力，同時呼籲議事能夠順利進行，「也許大家會有些認知不同，最好還是理性做處理，理性做溝通。」

上午7點56分，蘇貞昌提早抵達立法院，由於抗議團體尚未集合，現場僅有重重警力嚴守大門和路口，無人呼口號抗議，最終蘇貞昌順利進入院區；而在蘇貞昌進入院區後，婦團才在路口舉起「羞辱女性道歉下台」、「蔡英文包庇沙豬蘇貞昌」的標語表達不滿。

國民黨前青年團總會長田方倫表示，今天站出來抗議，是因為立法委員在立法院質詢，還要被攻擊羞辱，台灣人怎麼可以被這樣鴨霸官員羞辱？並帶領群眾呼口號「鄭麗文加油」，聲援鄭麗文。

▲國民黨號召婦團抗議蘇貞昌卻撲空。（圖／記者屠惠剛攝）