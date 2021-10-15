　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20年心血燒光！安置旅館只能住3天　她怒批：去哪找更便宜房

記者許宥孺、黃宥寧／高雄報導

高雄市城中城大樓火警釀46死41傷慘劇，一樓的二手電器行也被燒得精光，老闆娘無奈說，老公打拼20年的心血都沒了，損失至少幾百萬，後續還得和客人談賠償，她也批評，市府安排的安置旅館竟只能住3天，公公不想這麼麻煩，因此借宿朋友家，況且城中城都是中低收入戶，「叫這些住戶去租房子？還能找到比城中城房租更低的房子嗎？」

▲▼高雄城中城大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄城中城大火釀46死41傷。（圖／記者吳世龍攝）

城中城社區有12樓高，為屋齡40年的住商混合大樓，1樓有骨董茶具行、二手電器行，2樓至6樓過去有百貨商場、戲院，7樓至11樓為套房，12樓則是廢棄餐廳。

▲▼高雄城中城大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄城中城遭大火吞噬。（圖／記者吳世龍攝）

二手電器行吳姓老闆一家就住在城中城一樓，事發當晚，妻子和爸爸都幸運逃出火場。吳姓老闆的妻子無奈表示，老公在這邊打拼了20年，所有心血都在這裡，惡火一夜就把他燒光了，至少損失幾百萬。

吳妻說，火警當時聽到霹靂啪啪聲響，就像放鞭炮那種聲音，沒多久就聽到「碰」一聲，趕緊開鐵門查看，就看到火勢已經燒到自家牆壁，趕緊打電話給消防局救火。

▲城中城一樓電器行闆娘怒批市府，安置旅館只能住三天，要住戶去哪裡找更便宜的房。（圖／記者黃祐寧攝）

▲城中城一樓電器行闆娘怒批市府，安置旅館只能住三天，要住戶去哪裡找更便宜的房。（圖／記者黃宥寧攝）

「現在睡覺不敢關燈，眼睛閉起來耳朵都是救護車的聲音！」吳妻說，店面已經燒到面目全非，沒辦法修復，之後還得找店鋪，還有很多客人的電器都放在店裡，後續恐怕還得賠償給客人。

吳妻和先生目前安置在社會局提供的旅館，但她忍不住抱怨，社會局告訴她，只能住在旅館3天，同時建議他們要去找地方安置，去住朋友家或是趕緊去租房，而公公則認為登記住房太麻煩，而且只能住3天，就先去朋友家擠一擠。

▲城中城1樓電器行三口逃生，闆娘說公公不願住安置旅館，寄宿朋友家。（圖／記者黃宥寧攝）

▲城中城1樓電器行三口逃生，闆娘說公公(紅圈處)不願住安置旅館，寄宿朋友家。（圖／記者黃宥寧攝）

記者詢問，有想過未來怎麼辦嗎？吳妻無奈地說「走一步算一步了…房子燒成那樣，還會有比這更嚴重的事嗎？」吳妻也批評，城中城的住戶都是中低收入戶居多，6、7、8樓都燒光了，「叫這些住戶去租房子，可能嗎？還能找到比城中城房租更低的房子嗎？」

▲▼高雄城中城社區疑似一樓起火點。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄城中城社區疑似一樓起火點。（圖／記者吳世龍攝）

社會局澄清，不曉得怎會有3天說法，目前安置旅館以一個禮拜為主，第二禮拜後會協助城中城住戶租屋或依親，若沒親人或沒能力租屋，就依社會福利制度給予協助。

【更多新聞】

打零工女吃宵夜躲死劫！逢人就問：有房可租嗎　一個便當讓她淚崩

城中城惡火41人傷勢曝！8人插管搶命中　66歲嬤命危全無家屬來

城中城慘況曝！94戶「46死41人躺醫院」　她悲嘆：好多人不在了

涉害46條人命！關鍵情侶檔移送地檢複訊　罕見出動6特勤隊維安

郵局前碰一聲！28歲男負債百萬墜樓爆血亡　同大樓2周內第2起

快訊／高雄7行政區「10／21停水12小時」　46.5萬戶受影響

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命　律師分析：最重只能判5年

生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺害

鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋

快訊／城中城46死！燒檀香「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押

快訊／陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

快訊／陳修將逮捕畫面曝！22歲女友離奇「慘死摩鐵」　警方說明了

檢方準備查扣城中城「豆花阿姨」財產！　郭男6萬交保關鍵曝光

台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不掉

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命　律師分析：最重只能判5年

生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺害

鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋

快訊／城中城46死！燒檀香「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押

快訊／陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

快訊／陳修將逮捕畫面曝！22歲女友離奇「慘死摩鐵」　警方說明了

檢方準備查扣城中城「豆花阿姨」財產！　郭男6萬交保關鍵曝光

台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不掉

胡智為首度對悍將先發　陳鴻文對獅有一套

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

狂男對人群大喊「我有30公分」　恥力感爆棚...路人神回讓他更尬

社會熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

22歲女跟陳修將住摩鐵成遺體　送醫畫面曝

即／陳修將逮捕畫面曝光！女友離奇亡

熱褲女「重返火場」爆哭：還有3隻貓！

城中城46死　豆花阿姨被裁定羈押

更多熱門

相關新聞

深切自責決不迴避責任！陳其邁2度殯儀館致哀　

深切自責決不迴避責任！陳其邁2度殯儀館致哀　

高雄市城中城大樓火警釀46死41傷慘劇，市長陳其邁今二度到殯儀館致哀，並強調安置旅館可住7天，市府會依據個案需求全力協助，另外，最快今天就能確認所有死者身分，並通知家屬指認。他也沉痛地說，作為高雄大家長，他感到深切自責，決不迴避責任。

城中城3陸配喪命　國台辦：積極協助家屬

城中城3陸配喪命　國台辦：積極協助家屬

「我永遠是高雄的一員」　陳菊捐1個月所得賑災「城中城」

「我永遠是高雄的一員」　陳菊捐1個月所得賑災「城中城」

城中城46命枉死　市府究責「調查小組」11人名單曝

城中城46命枉死　市府究責「調查小組」11人名單曝

城中城唯一管理員慘遭電死

城中城唯一管理員慘遭電死

關鍵字：

高雄鹽埕城中城火警救災火場住戶房間焦黑電器行損失安置旅館

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

更多

最夯影音

更多
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面