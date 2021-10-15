20年心血燒光！安置旅館只能住3天　她怒批：去哪找更便宜房

記者許宥孺、黃宥寧／高雄報導

高雄市城中城大樓火警釀46死41傷慘劇，一樓的二手電器行也被燒得精光，老闆娘無奈說，老公打拼20年的心血都沒了，損失至少幾百萬，後續還得和客人談賠償，她也批評，市府安排的安置旅館竟只能住3天，公公不想這麼麻煩，因此借宿朋友家，況且城中城都是中低收入戶，「叫這些住戶去租房子？還能找到比城中城房租更低的房子嗎？」

▲高雄城中城大火釀46死41傷。（圖／記者吳世龍攝）

城中城社區有12樓高，為屋齡40年的住商混合大樓，1樓有骨董茶具行、二手電器行，2樓至6樓過去有百貨商場、戲院，7樓至11樓為套房，12樓則是廢棄餐廳。

▲高雄城中城遭大火吞噬。（圖／記者吳世龍攝）

二手電器行吳姓老闆一家就住在城中城一樓，事發當晚，妻子和爸爸都幸運逃出火場。吳姓老闆的妻子無奈表示，老公在這邊打拼了20年，所有心血都在這裡，惡火一夜就把他燒光了，至少損失幾百萬。

吳妻說，火警當時聽到霹靂啪啪聲響，就像放鞭炮那種聲音，沒多久就聽到「碰」一聲，趕緊開鐵門查看，就看到火勢已經燒到自家牆壁，趕緊打電話給消防局救火。

▲城中城一樓電器行闆娘怒批市府，安置旅館只能住三天，要住戶去哪裡找更便宜的房。（圖／記者黃宥寧攝）

「現在睡覺不敢關燈，眼睛閉起來耳朵都是救護車的聲音！」吳妻說，店面已經燒到面目全非，沒辦法修復，之後還得找店鋪，還有很多客人的電器都放在店裡，後續恐怕還得賠償給客人。

吳妻和先生目前安置在社會局提供的旅館，但她忍不住抱怨，社會局告訴她，只能住在旅館3天，同時建議他們要去找地方安置，去住朋友家或是趕緊去租房，而公公則認為登記住房太麻煩，而且只能住3天，就先去朋友家擠一擠。

▲城中城1樓電器行三口逃生，闆娘說公公(紅圈處)不願住安置旅館，寄宿朋友家。（圖／記者黃宥寧攝）

記者詢問，有想過未來怎麼辦嗎？吳妻無奈地說「走一步算一步了…房子燒成那樣，還會有比這更嚴重的事嗎？」吳妻也批評，城中城的住戶都是中低收入戶居多，6、7、8樓都燒光了，「叫這些住戶去租房子，可能嗎？還能找到比城中城房租更低的房子嗎？」

▲高雄城中城社區疑似一樓起火點。（圖／記者吳世龍攝）

社會局澄清，不曉得怎會有3天說法，目前安置旅館以一個禮拜為主，第二禮拜後會協助城中城住戶租屋或依親，若沒親人或沒能力租屋，就依社會福利制度給予協助。

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