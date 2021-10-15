深切自責決不迴避責任！陳其邁2度殯儀館致哀：全力協助善後

記者許宥孺、陳以昇／高雄報導

高雄市城中城大樓火警釀46死41傷慘劇，市長陳其邁今二度到殯儀館致哀，並強調安置旅館可住7天，市府會依據個案需求全力協助，另外，最快今天就能確認所有死者身分，並通知家屬指認。他也沉痛地說，作為高雄大家長，他感到深切自責，決不迴避責任。

▲高雄城中城社區罹難者豎靈區。（圖／記者陳以昇攝）

▲陳其邁15日傍晚再到殯儀館關懷家屬 。（圖／記者陳以昇攝）

有受災住戶不滿表示，安置旅館只能住3天，對此，社會局長謝琍琍澄清，原則上可以住7天，後續看個案狀況來提供，因希望個案有長期住所，後續會提供租屋協助。

陳其邁補充，城中城大樓目前正在做結構鑑定，在工程尚未完成前，住戶先安置在旅館，有些住戶先依親或另租房，過渡時間安排，市府會針對租金、租屋、社會住宅等部分，依據個案需求全力協助，請大家放心。

▲陳其邁表示，感到深切自責，絕不迴避責任。（圖／記者陳以昇攝）

陳其邁表示，關於受難者後事，市府會全力協助，目前46位死者中，目前只剩下一位待確認，最快今天就能全部確認，也就可以通知家屬指認，目前為止，社會局也啟動一對一社工關懷慰問服務，至於罹難者殯葬部分也協助處理，例如有些家屬提到想回台東、宗教信仰不同，依據需求全數提供。

陳其邁說，城中城火警案造成多人傷亡，對他來說是非常沉痛的事情，「作為高雄的大家長，我感到深切自責，我也不會迴避我的責任，先把家屬照顧好，也希望把責任釐清、修整制度，會盡所有力量讓市民更安全」。

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