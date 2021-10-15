月租2千住城中城15年　她家當燒黑「剩1件衣服」摸牆逃：還在怕

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓火警釀46死41傷慘劇，15日下午大樓開放住戶回火場收拾物品，一名8樓住戶表示，平常打零工維生，以一個月租金2000元住在城中城15年，重回房間內，屋內被燒得焦黑，所有物品都蒙上厚灰，也沒有什麼重要東西了。

▲蔡婦重回火場收拾物品。（圖／記者吳世龍攝）

倖存的蔡姓婦人今下午在社會局人員陪同下，回到城中城大樓收拾個人物品，社會局人員替她提1袋衣物，蔡婦則自己拿著一個塑膠袋。蔡婦表示，只有收拾一些簡單的盥洗衣物，房間沒有什麼東西了，房間內被燒得焦黑。

▲蔡婦僅收拾簡單衣物，房間內被燒得焦黑，手也被蓋上厚灰（圖／記者吳世龍攝）

蔡婦說，她是城中城社區8樓之18號住戶，在這裡住了15年，事發當時，半夜3點，她正在睡覺，驚覺聽到對面住戶喊：「火燒喔！緊走！」趕緊下床，隨手撈了一件衣服就往外衝。

回想昨晚發生意外，蔡婦滿臉驚恐，心有餘悸地說，當時她按了電梯下樓，到了1樓瞬間停電，又聽到「碰」一聲，嚇的趕緊摸黑逃生，由於她很熟悉大樓路線，趕緊摸牆一路走出大樓，「現在想到還是會怕」。

「命是撿到的！」蔡婦說，她平常打零工維生，一個月2000元承租套房，自己獨居在這15年，目前住在市府安置的旅館內，一切都還好，只是睡不著，一些朋友邊嗆到都「回去了」，她很傷心，平常大家都會互相問候，突然命喪火場，好多人都不再了，感到很淒涼。

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