城中城唯一管理員慘遭電死！淪鬼樓後...他最常接到「死亡」電話

記者賴文萱、林冠吟／高雄報導

高雄鹽埕區城中城大樓火警，造成46死41傷的慘案，是台灣近30年來死傷第二多的火災事故，由於城中城大樓產權複雜，住戶多半無力負擔500元的管理費，因而讓整棟大樓無管理會處理相關事務。不過府北里里長林傳富也指出，早期的城中城大樓並非沒有管理員，直到某次颱風管理員替住戶處理積水問題，卻不幸觸電死亡，自此之後再也沒有管理員，而整起悲劇不幸中大幸是，林傳富昨日在協助指認遺體時，遺體的面容多半祥和沒有太多痛苦掙扎。

▲高雄城中城大火，是台灣近30年來第二嚴重的火災，一場惡火奪走46條性命。（圖／記者吳奕靖翻攝）



屋齡40年的城中城大樓，在14日凌晨發生火警，由於火勢來的太兇太猛，再加上該時間多數人當時都在睡夢中，而該棟大樓的住戶也多半都是身心障礙或獨居老人等行動不便的住戶，因而釀成如此嚴重的意外事故。

▲府北里里長林傳富指出，早年城中城大樓是有管理員的，直到管理員在一次颱風中意外被電死後，就再也沒有了。（圖／記者賴文萱攝）



城中城大樓儘管曾風光一時，但如今卻成為鹽埕「第一鬼樓」，住戶們因多為經濟弱勢，無力負擔500元的管理費用，讓城中城大樓的管委會形同虛設，但府北里里長林傳富卻指出，城中城大樓並非一開始就沒有管理員管理，早在十幾年前曾有熱心民眾「大俠」擔任大樓的管理員，領取不多的薪資，幫大家丟垃圾和整理環境，卻在某一次的颱風天中，前往廢棄電影院幫住戶處理積水問題，被積水漏電電死，自此便再也沒有管理員。

林傳富也指出，以他的經驗來看，通常會接到城中城這邊的電話，多半都是居民反應房間發出惡臭，打開房間才發現獨居老人過世在房間裡，有時候更過世超過10天都沒人發現，這些獨居老人猝死的情形又以冬天最常發生，有些人洗完澡，就突然因心肌梗塞過世，他們到場時有些連衣服都沒穿，但怎麼都沒料到這次接到城中城的電話，事情居然這麼嚴重。

不過唯一慶幸的是，林傳富指出，由於火災發生的時間在凌晨，昨日在協助指認屍體時，看到大部分的面容都是睡夢中過世的臉，並沒有太多痛苦掙扎的樣子。