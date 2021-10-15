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社會 社會焦點 保障人權

城中城46命枉死　市府究責「調查小組」11人名單曝

▲▼高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲城中城大樓大火造成46死41傷，高雄市政府成立行政調查小組釐清責任。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者邱中岳／連線報導

高雄市鹽埕區城中城在14日發生火警，火勢嚴重造成46死41傷慘劇，高雄市警局鎖定1對男女涉嫌重大，目前仍調查中，高雄市政府也成立行政調查小組，釐清事件責任歸屬，研究相關行政責任。

高雄市政府表示，14日高雄城中城發生火燒事件，目前成立獨立的行政調查小組，主要目的是釐清事件的責任歸屬，另外也將追究相關行政責任，避免類似案件再次發生。

▲▼高雄城中城大火，空拍畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

行政調查小組成員共計11人，主要召集人為副市長林欽榮、律師周元培，召集消防、建築、法律以及高市府法制局局長王世芳組成。調查任務也將涵蓋災前執法及行政管理，有無疏漏輕忽或不夠積極之處，以及救災行為有無延遲及妥適。

近期即將啟動調查，外部成員之人數比例達到8名，以確保本行政調查結果之專業、公正及客觀性，並將其調查結果公開周知，且做為釐清行政責任以及提供市府進行後續檢討改進機制以及強化行政管理之依據。

1014高雄城中城火警行政調查小組名單：

召集人
林欽榮副市長、周元培律師

消防領域委員

中央警察大學消防系系主任兼所長吳貫遠

國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授蔡匡忠

中央警察大學消防系兼任教授陳火炎

建築安全領域委員

高雄市建築師公會顧問鄭純茂

公會理事長陳奎宏

公會法規會主委楊傑焜


法律領域委員

國立高雄大學法律系助理教授張鈺光

高雄市政府法制局局長王世芳

政風委員為高雄市政府政風處處長林合勝

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