涉害46條人命！關鍵情侶檔移送地檢複訊　罕見出動6特勤隊維安

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓火警釀46死41傷，警方調查出一名黃姓女子、郭姓男子涉有重嫌，15日上午移送至地檢署複訊，由於事涉46條人命，就怕有家屬到場情緒激動，為保護嫌疑人安全，警方罕見出動6名特勤，加上現場還有法警戒護維安，就怕發生衝突。

▲城中城火警事故釀46死41傷。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄城中城火警涉案情侶到案。（圖／記者吳世龍攝）

檢警初步調查，研判起火點位於一樓某骨董店店後方的小房間，郭男與黃女為情侶關係，兩人常占據後方小房間泡茶、喝酒，事發前一天深夜2人在小房間內發生爭吵，郭男負氣騎車離開，黃女則繼續和友人飲酒，過程中燒檀香驅蚊。

黃女14日凌晨離開時，疑似將檀香餘燼扔至垃圾桶，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，火勢瞬間一發不可收拾。她被傳喚到案說明後，第一時間供稱將餘燼丟入垃圾桶，接著又改口說有將餘燼帶走處理，最後改口稱「忘記怎麼處理」，說詞反覆。

▲警方出動大批警力戒護。（圖／記者吳世龍攝）

警方認為黃女認有重嫌，但由於黃拒絕夜間偵訊，15日警方將其移送高雄地檢署複訊。稍早黃女穿著露肩上衣、粉色拖鞋，在大批警力戒護下步入高雄地檢署，面對記者詢問均無回覆。

由於事涉46條人命，已是社會矚目焦點，為保護2名嫌疑人安全，警方出動6名特勤警力戒護，現場也有增派法警戒護維安，就怕有家屬激動抗議釀突發意外。

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