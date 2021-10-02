桃園航空城其他區地上物自願優先拆遷　管控系統上線

▲市府全力推動桃園航空城重大建設。（圖／翻攝徐其萬臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

為推動桃園航空城其他區地上物自願優先搬遷，桃園市政府規劃建置自願優先拆遷管控系統，即日起上線，提供有意願參與的建物所有權人查詢管道及相關資訊，儘速達成自願優先搬遷的條件，加速整體開發作業進度。市府地政局2日表示，桃園航空城優先搬遷區預定於今年本月底前完成自動拆遷，11月辦理公共工程進場施工。

地政局表示，為落實先建後遷及就近安置政策，桃園航空城優先搬遷區及其他區地上物，已分別於今年5月及7月辦理公告徵收。其他搬遷區原則為先建後遷，民眾可於2024年10月前搬遷，惟市府及民航局綜整推動期間，民眾反應提前搬遷的意見，並考量提前搬遷有助於整體進度推動，規劃自願優先搬遷機制，在符合同一鄰、同一街廓、同一住宅社區或集合住宅範圍內，有60%以上建物自願提前搬遷。

即符合自願優先搬遷的條件，搬遷期限分為2個階段，第1階段為2022年3月31日前，第2階段為2022年12月31日，在期限內完成搬遷，市府及民航局會核發自願優先搬遷獎勵金、房租補助費及搬遷補助費。



地政局說明，自願優先搬遷申請書，已於其他區公告徵收時寄發，建物所有權人得依自身需求向市府提出申請，申請書可以郵寄或親送至桃園航空城聯合服務中心，另為利民眾查詢同意比例、了解自願優先搬遷範圍，協助民眾整合，市府地政局建置自願優先拆遷查詢管控系統，即日起上線，歡迎民眾多加使用。