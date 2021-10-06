加速推動進度！桃園航空城第一階段優先搬遷　可提早領取補償金

▲桃園航空城優先搬遷可提早領取補償金。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

史上最大徵收案的「桃園航空城」重大建設計劃，正加速推動進度！桃園市政府6日於桃園航空城聯合服務中心召開「其他搬遷地區自願優先搬遷規劃作業座談會」，市長鄭文燦表示，航空城計畫優先搬遷區地上物，預計本月底前完成拆遷、2022年3月31日前第一階段優先搬遷，可提早領取補償金。

而針對第一階段優先搬遷，市府加發20%地上物補償金、75萬元租金補貼以及加發1次人口搬遷費等3項優惠，並以多元方案提高居民補償，逐步擴大航空城區段徵收工程範圍，讓安置計畫可盡早推動。

鄭文燦表示，今日座談會主要說明「自願優先搬遷制度設計」，以及地政局10月上線的「自願優先搬遷系統」，市府採行最小拆遷單元方式推動，民眾可上網查詢拆遷單元，如有疑義可經由專案認定，若理由合理經專案小組認定，則可個案微調。

他提及，航空城安置計畫採先建後遷方式，優先搬遷區居民預計今年10月31日完成騰空點交，11月進場辦理優先搬遷區公共工程施工。為加速整體推動進度，其他區部分只要屬於同一鄰、同一街廓、3棟以上的住宅社區、3個住宅單位以上建物的集合住宅範圍內，同意自願優先搬遷的建物達60%以上，即符合自願優先搬遷要件，目前已受理1,000多件，將採2階段搬遷方案，第1階段搬遷期限為2022年3月31日，第2階段搬遷期限為2022年12月31日，市府推出優惠補償政策。

此外，關於會議上提到大型家具安置倉儲需求，市府擬於11月底完成建置，提供民眾暫置家具。另對於民眾自拆後大型家具及垃圾清運問題，後續也會辦理清運廠商委外招標，協助居民家具清運，讓民眾的搬遷作業更為順利。