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網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬！最大獎iPhone13

▲「南投玩很大」振興方案，未來週週抽10萬獎金，29日將進行第一抽。（圖／記者高堂堯攝）

▲「南投玩很大」振興方案，未來週週抽10萬獎金，29日將進行第一抽。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

隨國內疫情警戒降級、中央政府振興五倍券上路，南投縣長林明溱日前偕網紅「草爺」一起宣布，「南投玩很大．千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動起跑，從29日到明年5月6日，每個星期5、週週抽10萬、旅宿福袋，還有2次百萬特別加碼抽及2次國稅局南投分局加碼抽，單筆最高獎金50萬、最大獎品iPhone 13，總獎額超過千項、逾500萬元。

南投縣政府於22日下午舉辦活動記者會，南投在地網紅含羞草「草爺」站台獻唱，林明溱隨後帶著裝滿的「現金箱」闊氣登場，並揭露相關好康內容，隨後偕立委許淑華、「草爺」及眾多貴賓手持「現金槍」，射出滿天飄灑的鈔票雨，在眾人歡呼聲中宣布「南投玩很大．千千萬萬獎不完」正式啟動。

▲網紅草爺為「南投玩很大」振興方案代言。（圖／南投縣政府提供）

▲▼網紅草爺、縣長林明溱和立委許淑華為「南投玩很大」振興方案代言。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投玩很大」振興方案，未來週週抽10萬獎金，29日將進行第一抽。（圖／記者高堂堯攝）

縣府觀光處指出，「南投玩很大」時間長達6個月，是全台為時最久的振興券加碼抽獎活動：民眾只要在今年10月1日到明年4月30日，以消費超過200元的發票，上活動官網（https://funnantou.jil.tw/）登錄，即得可獲得一組序號，滿400元兩組，以此類推，最多可累積500組序號，消費越多、抽中每周10萬現金機會越高。

觀光局指出還有各2次的「百萬元加碼特別抽」及「國稅局南投分局加碼抽」，前者預定於11月20日及111年2月20日舉行，每次均有50萬、30萬及20萬元現金的3組頭獎，還有iPhone 13 128G等超值獎品；後者只要在活動官網綁定雲端發票者，且符合活動資格，並在期限內將發票捐贈給已申請捐贈碼之南投愛心慈善團體，每捐一張即獲一次抽獎機會，最大獎為價值3萬5千元的自由行抵用券，總獎額16萬8888元，抽獎日為111年2月23日及5月4日。

▲南投振興經濟方案最大獎品為iPhone 13。（示意圖，記者陳俐穎攝）

▲南投振興經濟方案最大獎品為iPhone 13。（示意圖，記者陳俐穎攝）

此外，為獎勵到南投多日遊的民眾，只要以南投合法旅宿發票登錄，還可再獲一重序號，額外累積最多500組抽獎序號，並週週抽出「玩爆南投」超值福袋，獎品包括住宿券、風景區或遊樂區門票、體驗券與伴手禮兌換券等。

林明溱說，南投這次振興抽獎活動一路持續到明年5月，縣府將整合縣內資源，陸續公布其它更讓人驚喜的加碼優惠，希望消費大眾持續鎖定「樂旅南投」臉書粉絲專頁及活動官網（https://funnantou.jil.tw/）；另11月19日週週抽將併入11月20日加碼抽共同抽出得主，111年2月18日週週抽併入111年2月20日加碼抽共同抽出。
 

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