　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Switch等你抽！邀您一起曬出對ETtoday的生日祝福！

活動小組／綜合報導

平時跟親友傳訊息，覺得自己的生日祝福真的超有創意，但都沒人看到嗎？快來參加「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動，一起來曬出您對ETtoday10歲生日的祝福吧，而且活動獎項多達200多項好禮哦！平時就熱愛看《ETtoday新聞雲》的您，千萬不要錯過，點我馬上行動去＞＞＞

為慶祝《ETtoday新聞雲》即將在11／1成立滿10周年，即日起至10月31日，到「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動頁面，進入＜我的生日祝福＞專頁，點選【立即參加】，登入 FB後即可參加！活動方式超簡單，不管是將您對ETtoday的生日祝福寫在紙上、或畫在畫紙／黑板上，只要成功上傳你與生日祝福的合照，即可參加抽獎哦！
 

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動開跑啦，Nintendo Switch Lite等你來抽。（圖／活動小組）
▲「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動開跑啦，Nintendo Switch Lite等你來抽。（圖／活動小組）

ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！活動抽獎獎品多達200項，有機會可獲得Nintendo Switch Lite、FUJIFILM instax mini 11、全家禮物卡，以及全家仙女紅茶等好禮，每天上傳一張您對ETtoday的生日祝福照片，天天為自己累積中獎的機會，投越多抽獎機會越多唷！快來曬出你對ETtoday的10歲生日祝福吧！

【ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！】活動資訊
● 活動時間：於2021/9/27(一) 12:00起 - 2021/10/31(日) 23:59止
● 投稿對象：不限。
● 活動辦法：
1. 進入＜我的生日祝福＞頁面，點選【立即參加】，登入 FB 後即可投稿。
2. 投稿步驟
(STEP1). 填寫基本資料與標題。
(STEP2). 在紙張/黑板/畫布上，寫或畫下你對ETtoday的祝福，或是想跟ETtoday說的話，與您的生日祝福作品一起合照（人物跟生日祝福都要在照片裡哦！），並上傳照片（※限上傳正方形照片）
(STEP3). 輸入驗證碼，並勾選『我已閱讀並同意遵守發表文章規則聲明』。
(STEP4). 投稿成功即可獲得抽獎資格（提醒您，送出後即無法修改，請確認內容無誤後再按下送出鍵）。
3. 每人投稿次數不限，但同一個生日祝福照片僅限一次投稿，重複投稿將不予以計算，不得參加抽獎。



▲參與「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動，就有機會獲得Nintendo Switch Lite、FUJIFILM instax mini 11、全家禮物卡，以及全家仙女紅茶等好禮。（圖／活動小組）

活動早鳥禮領起來
【早鳥禮】：全家仙女紅茶一杯，共100名。
早起的鳥兒有茶喝＼(◉Θ◉)／活動開跑後，前100名投稿者，即可獲得早鳥禮。
幸運抽獎活動
【頭獎】：Nintendo Switch Lite一台，共1名。
【二獎】：FUJIFILM instax mini 11一台，共3名。
【三獎】：全家禮物卡100元，共15名。
【普獎】：全家仙女紅茶一杯，共100名。

※得獎公布日期：2021/11/5 (五) 前。
※所有獎項贈品寄送日期：2021/11/26 (五) 前。

 

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
LIVE／楊麗菁北榮突遭路人「痛毆飆罵」　現身說明了！
快訊／至少100人死亡！　阿富汗清真寺突爆炸
小五女遇獸男　被逼肛交吞精2年：皮膚會變好
快訊／情人灣玻璃海灘驚見男屍　釣客嚇傻
機師居檢「偷帶空姐回家」下場出爐！　民航局連帶重罰華航200
快訊／北市出現首例施打BNT併發心肌炎案例
吃完超商三角飯糰「添加物」致嗜睡？　食藥署解答了
30歲男打AZ頭痛炸「瞳孔放大」　腦部嚴重血栓
楊麗菁在榮總門口慘遭毆打　晚間7點親自說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好康！ETtoday10歲生日祝福大募集　好禮等你來抽

ETtoday十歲祝福大募集　200杯全家紅茶請你喝

齊柏林《映河》特展百張空拍！懶骨頭沈浸式劇場　萬呎高空看台灣

機師居檢「偷吃空姐還趴趴走」挨罰60萬！華航連帶被重罰200萬

宜蘭宣布烤肉解禁　南澳漁港11日起開放垂釣

吃完超商三角飯糰「添加物」致嗜睡？　食藥署解答了

農民遇上工科生　多年痛點有解　水果保鮮棄置率大降

1個月「搬4台小客車」！藥師恐怖日常曝　她哀號：上班要穿護腰

觀光人潮漸回流！台東縣府恢復大型活動　旅遊優惠方案看這裡

30歲男打AZ頭痛炸烈瞳孔放大　腦部嚴重血栓緊急動刀搶回一命

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

英國鬥牛犬聽到被領養眼神發亮　小主人蹲下親吻安撫：回家吧！

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

跳舞拍抖音影片！突被「大臉亂入」　奴才模糊變背景...橘貓：看我就好

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

齊柏林《映河》特展百張空拍！懶骨頭沈浸式劇場　萬呎高空看台灣

機師居檢「偷吃空姐還趴趴走」挨罰60萬！華航連帶被重罰200萬

宜蘭宣布烤肉解禁　南澳漁港11日起開放垂釣

吃完超商三角飯糰「添加物」致嗜睡？　食藥署解答了

農民遇上工科生　多年痛點有解　水果保鮮棄置率大降

1個月「搬4台小客車」！藥師恐怖日常曝　她哀號：上班要穿護腰

觀光人潮漸回流！台東縣府恢復大型活動　旅遊優惠方案看這裡

30歲男打AZ頭痛炸烈瞳孔放大　腦部嚴重血栓緊急動刀搶回一命

「5生肖」寒露後運勢暴漲！「財運、桃花」旺到不行

雞排妹屠龍「時間點太巧妙」　網驚覺不對勁：怎麼這麼剛好

「海拔最高派出所」施工轉型ing　年底雪季將變身追星族新據點

丁特《天堂M》砸百萬GG槓上橘子…官方聲明：絕不可能自行調機率

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…遭男友狠心拋棄！　復健1年過程惹哭網

高野圭佑的報恩　洋將大限前升一軍！全力丟每一球

汪小菲追《魷魚遊戲》暗婊「國強才能自強」秒刪文　網笑：被大S罵了

2021年全運會台南代表隊授旗　黃偉哲勉勵選手旗開得勝再創巔峰

快訊／阿富汗清真寺爆炸　已知至少100人死亡、200人受傷

齊柏林《映河》特展百張空拍！懶骨頭沈浸式劇場　萬呎高空看台灣

6款麵線熱量大公開！「什麼都不加」竟不是最低　想減肥就選這口味

疫情「休息到害怕」　李台英：球員渴望回到賽場

生活熱門新聞

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

圓規暴風圈大　北部可能放颱風假

OK超商賣點？「1優勢」狠甩對手：快又專業

打高端能飛哪？「台人常去國家」入境規定一次看

爸媽退休「孝親費調到1萬5」　妻怒：憑啥要給

全家機台排爆！他1招「爽自動通關」網秒跟上

店員臭臉「五倍券沒了」　他確認眼神氣炸了

龍龍淚「騙我又說謊」　博恩5字回應藏玄機

第11輪擴大加開！AZ第二劑18歲以上全開放

更多熱門

相關新聞

全聯迷你店行不通！鎖定帶停車場店位　商仲曝：租金貴3成

全聯迷你店行不通！鎖定帶停車場店位　商仲曝：租金貴3成

全聯近年積極拓店，目前在台有1056個據點，坐穩台灣超商霸主地位，明年目標要達到1100家，日前全聯董座林敏雄受訪，也談到家樂福、頂好都曾找上他求售，但全聯展店也不是一路順遂，試水溫的「迷你店」消費者反應不佳，現在開店最看重「停車場」。

全家機台排爆！他1招「爽自動通關」網秒跟上

全家機台排爆！他1招「爽自動通關」網秒跟上

超商機台卡卡！民怨30分鐘才領到五倍券

超商機台卡卡！民怨30分鐘才領到五倍券

超商領紙本五倍券首日「順到爆」！

超商領紙本五倍券首日「順到爆」！

紙本五倍券開領！4大超商惠懶人包

紙本五倍券開領！4大超商惠懶人包

關鍵字：

10周年生日快樂生日祝福大募集生日祝福抽獎活動抽獎活動Switch拍立得全家全家禮物卡仙女紅茶私品茶

讀者迴響

熱門新聞

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

直擊龍龍「路邊崩潰痛哭」！

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

快訊／基本工資調高！　月薪增至2萬5250元、時薪增至168元

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

龍龍「3秒變臉」假哭畫面被抓包了！

快訊／賀瓏首發聲！　2字表態了

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面