喜宴吃一半！賓客見「這道菜上桌」全跑光　網傻了：你還留著吃？

▲原PO喜宴吃到一半，發現賓客竟全走光了。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

參加喜宴「這道菜」才剛上，人竟然跑光光？一名網友發文表示，他剛剛參加喜宴時，才爽吃到一半，賓客竟全跑光，讓他感到相當納悶。貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛回應「人家是男方家屬吧」、「你還留著吃喔？沒人跟你說嗎」、「這是習俗啊」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「喜宴吃到一半集體離席」為題發文，提到他稍早吃喜宴時，才吃到一半，正期盼「石斑魚」端上桌，怎料一抬頭卻發現北部的賓客竟全走光了，讓他當下感到有些不解。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「男方吃到魚離席，不能把女方吃夠夠」、「蛤？我從小到大都是吃完再走欸」、「我阿姨還叫我打包」、「就習俗，我自己訂婚宴是交代餐廳把魚放在最後一道菜，甜點、水果之前上」、「好像是北部的習俗」、「南部人第一次聽到」、「其實就年年有餘（魚）的概念，不會把魚吃完」。

據了解，訂婚、結婚在習俗上難免有些禁忌，不少長輩都覺得必須要遵守，有一說法就是在吃喜宴時，若看到「魚」上桌，男方家屬就得離席，因為若吃光就代表男方要把女方「吃到底」，所以必須離席給女方「留餘（魚）地」。只是部分網友則認為，「很瞎的習俗」、「浪費食物，傻眼」、「這習俗真的是有夠浪費食物」。