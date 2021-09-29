日本新首相岸田文雄背景曝光　安倍欽點接班人！曾用酒拼外交

▲岸田文雄（左2）在29日的自民黨黨魁選舉中擊敗3名對手，成為日本第100任首相，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

日本自民黨29日進行黨魁選舉，前外務大臣岸田文雄擊敗對手河野太郎、高市早苗及野田聖子，成功拿下自民黨總裁之位，並成為接替菅義偉的下屆日本首相。

綜合BBC與日經新聞報導，64歲的岸田文雄來自一個政治世家，其祖父和父親都曾擔任過眾議院議員，表哥更是參議院議員宮澤洋一。自早稻田大學畢業后，岸田文雄曾在日本長期信用銀行工作5年，之后擔任身為眾議院議員的父親的秘書。

父親去世后，岸田文雄接任父親的位子，在1993年當選眾議院議員並在2012年起，接手日本前首相池田勇人創立的派系宏池會（岸田派），成為前首相安倍晉三重點栽培的接班人。他曾2度出任外務大臣之職，任期4年8個月，是日本二戰后連續在任時間最長的外務大臣。

在岸田任職期間，他曾推動日韓就慰安婦問題達成協議，並促成美國總統歐巴馬的廣島之行，更曾利用他能喝酒的優勢，以堅持不懈的精神推進外交談判工作。

此次已是岸田文雄第2次挑戰自民黨的總裁選舉。去年9月，在前首相安倍晉三宣布辭職後，他就以成為安倍欽點接班人的策略上位，安倍更直接在媒體採訪中點名岸田是適合接任首相的人選，可惜岸田最後仍不敵獲得各大派系支持的大黑馬菅義偉，以第二名高分落敗。

在今年的選舉中，岸田早在8月下旬就率先表態將角逐自民黨總裁之位，他也總結了去年的敗選經驗，將國民近一年的心聲做成筆記，並在網路上開設「岸田BOX」接受網友提問，讓他親民的一面盡顯無遺。

此外，他也積極擺脫過去「做事太認真」的形象，找來太太裕子和兒子翔太郎一起在Instagram直播、在SNS上分享日常，甚至還透露自己最近剛看完熱門的漫畫《鬼滅之刃》，展現其親和力。

岸田在本次自民黨總裁選舉中針對疫情、經濟發展和外交安保都提出相應的政策，除了提出「新日本型資本主義」、構建「發展與分配的良性循環」、加強對中產階層的支持外，還打算提高兒童的教育費用與居住費用補助。

在對中政策上，儘管岸田文雄一向都是自民黨的鴿派，但他近期一改過去的態度，表明世界情勢已有所改變，「必須重新考慮日本與中國的距離感」，也不排除會於在職期間效仿過去的首相參拜靖國神社。

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