親美抗中！日本新首相岸田文雄認「台灣是重要夥伴」

▲岸田文雄（Fumio Kishida）29日當選自民黨總裁，將任第100任日本首相。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

岸田文雄29日當選自民黨總裁，將接任下屆日本首相。而他先前受訪時曾說，對北京在外交與經濟方面的強硬作風深感擔憂，如果當選，抗衡中國將成為他的首要任務。另外，他也曾在政見會上直言，台灣是日本重要夥伴，對台灣申請加入CPTPP表示「歡迎」。

綜合外媒報導，前日本外務大臣岸田文雄於自民黨總裁選舉中勝出，即將出任下屆首相。岸田文雄先前曾於網路政見討論會中提及，台灣與日本在人權等價值觀上具有共通點，對日本來說，是在經濟等方面重要的夥伴，對台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的申請表示歡迎。不過，他也語帶保留地說，對於台灣是否有能力因應CPTPP的高水準規則仍有待關注。

▲岸田文雄樂見於台灣申請加入CPTPP。（圖／路透）

針對台灣問題，岸田文雄曾向《華爾街日報》表示，台灣處在美中對峙的最前端，台灣海峽將是下一個大問題。政見討論會中他直言，有必要加強日本海上保安廳和自衛隊之間的合作，以應對中國圍繞尖閣諸島（台灣稱釣魚島）的行動。至於一旦台灣發生事態，他表示，將遵循日本安全保障關連法進行因應。

BBC報導稱，拜登上任後美日同盟關係愈趨緊密，日本對中政策很大程度地受到美國立場影響。東亞國際關係學者林泉忠表示，如今對中國的戒心、對台海議題的高度重視，已經成為目前自民黨黨內的主流，一向被視為黨內對中鴿派的岸田文雄在這次選戰中一改形象，在安保與外交立場上改採鷹派路線，岸田如果當選「會比以往強硬，至少不會弱於菅義偉政府。」

▲《華郵》認為，岸田文雄將延續前任首相的外交政策，對抗中國日益增強的影響力。（圖／路透）

《華盛頓郵報》29日報導，64歲的岸田文雄將面臨疫情、經濟停滯與中國日益主導亞洲地區等挑戰，作為自民黨新任黨魁，他預計將延續菅義偉與安倍晉三的外交政策，強調美日同盟、致力於實踐自由開放的印度太平洋，以及鞏固美日印澳四方安全對話的夥伴關係，藉此建立影響力來對抗中國。

華府智庫蘭德公司（Rand Corporation）日本安全與外交政策專家霍農（Jeffrey Hornung）分析，從安全和外交方面應該不會有太多變化，雖然美國認為岸田文雄的領導風格可能不同於菅義偉，但他仍將被看作是「重視美日同盟」的人，「華府感興趣的是，在岸田的帶領下日本要如何更加直言不諱地支持台灣，以及他是否會採取措施改善對南韓的關係。」

▲岸田文雄一改往年在黨內對中鴿派形象，在這次選戰中採取抗中路線，還曾表示若順利當選，抗衡中國將是首要任務。（圖／路透）

岸田承諾，若順利當選，將新設專責「人權問題」首相輔佐官，以便跨部會因應中國人權疑慮等問題，另外也將設置負責「經濟安保」的內閣大臣。他最近一次向《日經新聞》表示，將以經濟為重點，保護日本的地緣政治利益，「我們需要以多個角度來考慮國家安全，而不僅僅是武力。」岸田認為，日本央行必須維持大規模刺激計畫，除了提出一項超過30億日圓的支出計畫，也預測大約10年之內不會提高營業稅。

野村證券集團經濟學家Masaki kuwahara分析，從經濟增長的角度來看，專助於改革與中長期再生能源政策的河野太郎可能是比岸田更好的選擇，不過考慮到疫情時代經濟脆弱，儘管岸田更偏好財富分配的左傾政策，卻也沒有太多空間偏離安倍經濟學（提高企業利潤藉此惠及工薪階層），「無論是誰成為新首相，貨幣寬鬆政策仍將走上正軌。」

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