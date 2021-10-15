【廣編】歌林加碼五倍券　抽價值4萬元日式豪華住宿券

▲歌林加碼五倍券豪華好禮八倍奉還。

【廣編】

圖、文／歌林提供

歌林送好禮 振興經濟 快樂更加倍

為振興經濟，政府推出「更好領、更好用、更刺激」的振興五倍券，同時也加碼多項優惠券。歌林一同響應政府振興經濟政策，加碼五倍券，用豪華好禮八倍奉還。於活動期間內，購買歌林大家電類指定商品，就有機會抽中市價4萬元豪華溫泉渡假村住宿券！

一、頭獎：虹夕諾雅(谷關)2人一泊二食，市價40,000元

虹夕諾雅(谷關)榮獲全球知名旅遊休閒雜誌《Travel+Leisure》評選為『2020全球最佳新開業酒店』的殊榮。為日本星野集團旗下第一個在台灣設立的奢華溫泉度假村。具日系頂級旅宿格調，結合溫泉之鄉的地理優勢，更能讓人盡享奢華、靜謐休閒時光。

二、加賀屋(北投)2人一泊二食，市價20,000元

加賀屋(北投)為純日式風高檔溫泉旅館，榮獲《台北米其林指南》旅館評鑑，為台北米其林唯一推薦的日式溫泉飯店，純日式造景及精緻和食料理，可撫慰暫時無法前往日本旅遊的遺憾。

三、歌林65型4K聯網液晶顯示器，市價27,900元

Ultra絕美系列電視，採用Ultra HD 4K面板與超薄極細邊框，支援USB記憶卡、數位相機、MP3播放器等多媒體裝置，內建Android 9.0及手機投影功能APP，同時搭載Youtube、NETFLIX影音平台，無線投屏功能可投影至大螢幕，也可透過藍芽連結耳機及音響設備。