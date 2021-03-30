【廣編】歌林Ultra絕美系列電視打造多功能居家影音新視界　追劇、打Game一把罩

▲歌林Ultra絕美系列電視全新登場。

圖、文／歌林提供

只要一台電視就能追劇、打遊戲，科技化多媒體影音時代，您跟上了嗎？憶聲電子旗下歌林品牌推出全新Ultra絕美系列電視，採用Ultra HD 4K面板與超薄極細邊框，支援USB記憶卡、數位相機、MP3播放器等多媒體裝置，內建Android 9.0及手機投影功能APP，同時搭載Youtube、NETFLIX影音平台，無線投屏功能可投影至大螢幕，也可透過藍芽連結耳機及音響設備，輕輕鬆鬆、隨時切換視聽劇院與遊戲模式，打造舒適的多功能居家影音環境，不出門也能輕鬆盡享天下事。

Ultra絕美系列電視採用Ultra HD 4K面板，解析度為3840*2160 4K，是Full HD（FHD）的4倍，搭載HDR，能更有效而明顯地提升畫面明暗細節跟色彩範圍，呈現更接近拍攝的畫面。同時也採用數位輸出4K 60P及可調式低藍光護眼模式，確保輸出影像更流暢、不傷眼。Ultra絕美系列搭載Cortex-A53處理器，配備64位元4核CPU，處理更快速，並有數位環繞音效及5種音效模式，以及USB2.0連接埠，除了可連接滑鼠、鍵盤，也可支援USB記憶卡、數位相機、MP3播放器或其他多媒體裝置。0.3cm超薄極細邊框，簡約有質感，並可釋出更多居家空間，影像視覺不受限，影音視野更寬廣。

Ultra絕美系列電視共有43吋、50吋、55吋、65吋四種尺寸，配合家庭空間提供最適合的選擇，並享有3年商品保固。