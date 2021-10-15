1200間郵局「明加班發五倍券」　別白跑！這些分局只發券不辦郵務

▲全台超過1200間郵局明日加班營業發放五倍券。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院發放振興五倍券，中華郵政配合發券，超過1200間郵局分局將於明（16）日加班營業，平時「周六沒有營業的郵局」將全天發券、不辦郵務，明日登記領券人數共34萬4299人，較平日人數還少，推估是已透過超商或數位綁定方式領取。

中華郵政副總郭純陽日前表示，民眾可透過中華郵政全球資訊網或服務電話0800-700199預約領券，在預約時間前一日，中華郵政將發放簡訊通知，屆時領取人只需向郵局同仁出示簡訊或是預約畫面即可，另外有超過1250個郵局分局將於10月16日、23日兩個周六加班發券。

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▲中華郵政協助發放五倍券，想要在10月領取者須先預約。（圖／記者周宸亘攝）

中華郵政規劃，共有超過1200間分局將於明日加班營業，原本就有於周六營業的分局共282間分局，營業時間由上午9時至中午12時調整為上午9時至下午5時，中午12時至下午5時僅開放領取振興五倍券服務。

而周六沒有營業的郵局，約近千間分局明日加班全天為營業日，營業時間也為上午9時至下午5時，全日專辦振興五倍券發放服務。至於位於機關、學校等單位內的郵局，則不會加班營業。