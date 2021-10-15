「七大加碼券速查網站」神曝光　不用對數字了！一鍵秒知中獎

▲身分證末兩碼「32」連中國旅券、農遊券！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

五倍券加碼首輪「7大加碼券」中籤號碼出爐，其中有2組天選數字「597與798」還爽中3種券，可說是名副其實的籤王。不過有民眾哀號，對獎號碼太多實在霧煞煞，因此有神人製作兌獎網址，只要輸入身分證字號，一秒答案get！

《ETtoday新聞雲》記者實測，輸入身分證末三碼後，接著按下查詢，一秒就可知道是中獎／槓龜，由於不須輸入完整身分證，因此並沒有個資外洩的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，民間版本的「加碼券中獎速查網」可輸入多組身分證，中間輸入半形的逗號「,」後，系統也會告知分別中了哪一種加碼券，功能超強大。

▲加碼券速查，一秒有答案！（圖／翻攝網站）



事實上，各部會的加碼券於本月11日至11月5日，共四週進行抽籤。以本週來說，經濟部中小企業處統計指出，加碼券截至9日上午11點為止，累計6585萬7041次登記次數，值得注意的是，為了讓大家都有機會中獎，遊戲規則部分，「每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次！」

▲第一週加碼券中籤號碼。（圖／記者曾筠淇製）



【加碼券登記連結請點此】

經濟部好食券：402萬2273次｜無須抽獎

交通部國旅券：1148萬683次｜每週抽60萬份

原民會i原券：132萬714次｜每週抽2.5萬份

農委會農遊券：1131萬7265次｜每週抽22萬份

文化部藝Fun券：1109萬7874次｜每週抽75萬份

教育部動滋券：1049萬8820次｜每週抽50萬份

客委會客庄券：973萬5357次｜每週抽10萬份

國發會地方創生券：638萬4055次｜每週抽5萬份

加碼券登記：

►各加碼券於10月11日至11月5日，共四週進行抽籤。

►活動期間每週五（10月8日、10月15日、10月22日、10月29日）23點59分登記、修改截止，週六00點00分以後登記者，則參加次週抽籤活動。

►每週抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤。

加碼券中籤時程：

►早上10點半中籤者，會於當天下午5點公告並發送簡訊

►下午3點半中籤者，會於隔天早上8點半公告並發送簡訊