一招讓五倍券變更多倍！轉現金還清債務　警發現他暗黑下一步

記者陳雕文／新北報導

振興五倍券8日開放民眾領取，新北樹林就有人剛領到就搞丟，整疊券落在八德街與東榮街地下道口，所幸被熱心撿起，拿到派出所等失主領回…怎料到了14日，樹林又傳出有人偽造五倍券，轉賣給同事換錢還債！後來店家收到假券立即報案，警方還在犯嫌家中搜出另外8張面額1千元的假券，並推測其下一步。

▲五倍券發放首日，新北樹林就有人遺失，所幸被善心民眾撿起。（圖／翻攝自臉書【我是樹林人】）

據了解，44歲沈男為當地毒品人口，平時靠打零工維生，11日到超商幫自己跟母親領取五倍券，接著轉身到影印機複印多份，回家自行黏貼，並以每疊4千5百元的價格轉賣給打零工的同事，後來該名同事把五倍券交給妻子，妻子於14日早上9點多拿去買臘肉跟肉鬆，店家事後發現有異而報警。

警方循線逮到沈男，其聲稱是要還4千元的債務才鋌而走險，還債後也把正版的五倍券花光了，警方根據沈男身上的發票找到超商，調閱監視器發現他拿消費券複印的行為，並在其家中查獲2級毒品安非他命，還有8張面額1千元的假券。

▲警方在犯嫌家中查獲多假券。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方解釋，沈男既然已經還債，卻又複印多張消費券，研判他有可能是要將假券轉賣給其餘打零工的同事，變現後再購買毒品。後來沈男被突破心防，坦承因為經濟能力差，缺錢買毒才動歪腦筋。全案訊後依法將沈男送辦。

法務部指出，振興五倍券屬於有價證券，若民眾變造或偽造，最重可處10年徒刑；使用偽造五倍券者最高可處7年徒刑；至於轉售五倍券的商家，不只不能兌領，還可能取消兌領款項資格。