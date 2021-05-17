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夏天在家出一張嘴就好　歌林智慧空調聽懂人話簡單你的生活

歌林 。（圖／pakutaso）

▲帶著一整天疲憊，不少人下班回家只想簡單過生活。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

科技中心／台北報導

忙碌了一整個禮拜，下班後、周末假日，待在家裡只想好好癱軟在沙發上耍廢，是許多人的生活寫照，連站起來開燈、開電視都覺得懶，幻想著身旁如果有人可以使喚有多好，自己就能夠動口不動手，一切交給小幫手。其實只要擁有一台「小飛碟」，這樣的場景不難實現，尤其夏天到了，想吹個涼，什麼都不用做，只要簡單喊一聲，虛擬神隊友立刻自動開好空調，在家「出一張嘴」就好。

立夏才剛過，氣溫就飆破30度，正式迎來了夏季，面對接下來一天比一天熱的日子，很需要吹冷氣來消暑降溫，但過了一個冬季，一時想不起上次把遙控器收到哪去，好不容易找到了，結果電池沒電或是發現故障，又買不到原廠遙控器，眼看著只差一個開關，卻只能流著一身汗乾瞪眼。這時候「空調」如果聽得懂人話，就可以省去這些麻煩，用說的就能操作。歌林全新上市的「智慧空調」即將改變大家對家電的使用習慣，在這個夏天打造智慧居家空間。

歌林智慧空調通過CSPF一級能源效率認證，可申請政府補助最高2000元，節能省電省荷包，同時採用R32環保新冷媒及銀離子濾網，愛護環境還可抑制細菌、過濾空氣，讓呼吸更乾淨，保護全家人的健康，並加強了藍波防鏽功能，延長冷氣使用壽命。

歌林智慧聲控主機－小飛碟（圖／業者提供）

▲歌林在今年夏天首波主打「智慧空調」，將改變大家對家電的使用習慣。（圖／歌林提供）

「歌林歌林，開冷氣」、「好的，開冷氣」，歌林在今年夏天首波主打的智慧空調，將空調結合智慧主機，不管是開、關，或調整溫度、風速，用說的最方便，它都聽得懂，猶如科幻電影裡才會出現的情景模式，主要關鍵全靠小小一台的「小飛碟」，也就是「歌林智慧聲控主機」，內建最先進的類神經網路語言識別晶片，在不需要連接網路的情況下，可以直接學習任何語言，是目前全台唯一具有AI語言深度學習，

也因為有內建類神經網路語言識別晶片，因此能在0.1秒內辨識出1,000種指令，並直接進行動作，語音辨識速度低於0.2秒，比拿遙控器操作還要快5倍；另搭載最新的物聯網AI邊緣計算語音辨識系統、紅外線控制器和無線控制模組，聲控距離最遠可達10公尺、家電遙控可達10公尺，360度無死角。

歌林智慧聲控主機－小飛碟（圖／業者提供）

▲小飛碟直徑9.6公分，高度3.2公分，重量僅40公克，輕巧有型，不佔用居家空間。（圖／歌林提供）

除了張嘴說幾句話，透過小飛碟，可將家裡的空調紅外線遙控器控制訊號，直接用語音操控方式複製到聲控主機來操作空調。既然是智慧家電，當然也帶來了貼心的便利設計，不用大費周章改裝家電、不需透過Wi-Fi、不用安裝APP或設定，「隨插即用」特性讓人不用摸索、研究老半天，馬上展開全新的科技生活體驗，輕輕鬆鬆、簡簡單單出一張嘴，盡情享受「說得比做的容易」的便利生活。

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