空拍照曝！口罩國家隊廠房遭火海巨煙吞噬　產能未受影響

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣唯一口罩國家隊、昭惠實業公司的工廠24日發生火災，因廠內堆放易燃物，火勢迅速延燒，廠房一片火海，所幸員工均撤出無受困，燃燒面積約6000平方公尺，原因待調查。

▲昭惠實業火海巨煙空拍曝光，6000平方公尺全面燃燒！。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣消防局於上午11時36分據報朴子市德興里新吉庄一處工廠發生火警，立即派遣六腳、東石、布袋、朴子、水上、太保及雙福等分隊前往灌救，現場火勢延燒迅速，大量濃煙不斷竄出。

嘉義縣消防局副局長蔡建安表示，發生火災的工廠為生產醫療產品的昭惠實業公司，因工廠內堆放製造口罩及紙尿褲的大批原料，大都是易燃物品，火勢一發不可收拾，消防人員趕抵現場，鐵皮工廠已全面燃燒，員工第一時間已疏散，無人員受困。

蔡建安指出，工廠燃燒面積約6000平方公尺，起火點疑為工廠堆放物品的走道，不過，真正原因仍需進一步調查釐清。

嘉義縣唯一生產口罩的昭惠實業公司，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，配合防疫，成為口罩國家隊之一，增加口罩生產線，投入人力，全面生產口罩，為防疫付出貢獻。

據了解，起火的是不是生產口罩廠房，而是該公司生產繃、護帶及護具等產品廠房，口罩產能因此不受影響，但相關損失目前難估計。

手殘也會用！Dyson直捲髮造型器16600元→14600元 桃紅色超好看