快訊／李應元傳胰臟癌病危　管碧玲駁斥誤傳：醫院治療中

▲李應元不久前辭去駐泰代表，8月26日暴瘦回國。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝駐泰代表處臉書）

記者柯沛辰／台北報導



前駐泰代表李應元8月4日因個人健康因素請辭獲准，8月26日離任返台，不料本月14日下午傳出因胰臟癌病逝。對此，民進黨立委管碧玲駁斥是誤傳，李應元尚在醫院治療中。

管碧玲14日晚間在臉書表示，感謝各界關心李應元的病情，但媒體嚴重誤傳，「李應元前大使在醫院治療中，我們一起祝福他早日康復！」

李應元在前總統陳水扁執政時期擔任勞委會主委、行政院秘書長、不分區立委。蔡英文執政後，再次邀請他出任環保署署長，並在去年5月展開第二任任期時，原任駐泰代表童振源返台接任僑委會委員長，李應元則接掌駐泰代表。

李應元小檔案

出生：1953年3月16日

學歷：美國北卡羅萊納大學醫療經濟學博士、美國哈佛大學醫務管理碩士、國立台灣大學公共衛生碩士、學士

經歷：駐泰國代表（2020-2021）、環保署署長（2016-2018）、第3-4屆及8-9屆立法委員（1996-2000、2012-2016）、民進黨秘書長（2008）、雲林縣副縣長（2006-2008）、勞動委員會主委（2005-2007）、第21及24任行政院秘書長（2002、2005）