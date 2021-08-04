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李應元請辭駐泰代表　「5月感染大腸桿菌體力不堪負荷」

▲環保署長李應元請辭交接▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李應元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統府4日公布總統令，我駐泰國代表李應元已准辭職，應予免職，此令自今年9月1日生效。李應元4日晚間發表辭職公開信，他表示，今年5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，唯恐有負職務所託，在與家人的商議後，決定向總統提出辭職，以便回國接受治療。

李應元表示，去年8月底來泰國接任大使，一年來深受駐泰鄉親的照顧與支持，心中有無限感激與幸福，猶記來泰之初，甫一結束隔離，即前往中華會館參與「紀念孫中山先生155歲誕辰活動」，看到僑胞對中山先生崇高理想「大道之行，天下為公」的懷念與銘記，深深感動不已。期許僑胞能在中華會館的號召下，繼續團結、互助，發揚中山精神。

李應元指出，台灣會館與代天宮，都是他十分感動的回憶，歷經70多年的歷史，在歷屆主席篳路藍縷的經營下，如今已建成美輪美奐的館場與宮廟，不僅紀錄台灣人在他鄉奮鬥扎根的歷史；台灣會館與代天宮，歷年來發起各種愛心捐獻、回饋地方的善心義舉，更展現台灣人飲水思源的精神，相信台灣會館與代天宮一定會繼續凝聚鄉情，成為台僑們在泰國共同的家與心靈寄託。

李應元也特別要感謝泰國台商總會，一直以來，總商會對代表處的支持與協助，可謂不餘遺力，歷屆總會長，只要涉及旅泰台灣鄉親，事無大小，均能全力以赴，特別在此疫情期間，總商會將協調、聯繫的功能，發揮致極致，從日常疫情資訊的傳遞、為鄉親奔走籌措醫療設備與防疫物資、緊急向醫院預訂採購疫苗、以及愛心捐助的善心義舉等等，鄉親們都是有目共睹，也都感念、感佩在心。還有許多僑社團、各地聯誼會，以及許許多多的僑領、鄉親們，他也在此一併致謝，同時也為那麼匆忙道別致上最大的歉意。

李應元透露，今年5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，唯恐有負職務所託，在與家人的商議後，決定向總統提出辭職，以便回國進行調理與醫療，事出突然，臨行在即，無法一一登門致謝、辭行，請各位鄉親見諒。

李應元強調，對於鄉親們的熱情與支持，他時刻感念在心，如今，泰國疫情艱困異常，雖無法留在此地與大家共同抗疫，但相信代表處同仁們仍會克盡職責，成為大家的後盾，也相信鄉親們能像家人般相互守望、團結互助，祈願疫情早日平息，泰國回復往日榮景，鄉親們更加繁盛發達，「願台泰邦誼永存」。

▼李應元請辭。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in Thailand）

▲▼李應元。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in Thailand）

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