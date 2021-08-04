快訊／李應元請辭駐泰國代表　總統府准辭：9月生效

▲李應元。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統府4日公布總統令，我駐泰國代表李應元已准辭職，應予免職，此令自中華民國110年9月1日生效。外交部表示，李應元是因個人健康因素向總統蔡英文請辭。

對此，外交部表示，李應元因為個人健康因素，已向總統蔡英文提出辭呈，並經總統批准。外交部方面，尊重李應元的個人意願，並感謝他在過去一年期間對增進台泰友好關係的重要貢獻，並祝福早日康復。

▼總統府4日頒布總統令，駐泰國大使李應元已准辭職。（圖／翻攝自總統府官網）