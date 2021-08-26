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李應元健康因素辭駐泰代表　返台現身機場瘦一大圈

▲▼李應元返台。（圖／翻攝臉書）

▲李應元返台。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in Thailand）

記者黃巈禾／台北報導

我駐泰國代表李應元因健康因素請辭，並於26日離任返台。總統府國策顧問黃員教、泰國華僑協會主席余聲清等僑團代表，都到機場送行。

李應元8月初透露，今年5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，唯恐有負職務所託，在與家人的商議後，決定向總統提出辭職，以便回國進行調理與醫療。

▲▼李應元返台。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in Thailand）

▲李應元大瘦一圈。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in Thailand）

我駐泰國代表處26日在臉書貼出李應元在機場返國的照片。我駐泰國代表處表示，李應元對駐泰國代表處全體同仁的支持表達感謝，更勉勵同仁為深化台泰關係繼續努力；此外，他特別感謝泰國僑界朋友，始終大力協助代表處推動各項工作，包括捐助醫療物資、消防器材、辦理旅泰國人急難救助等，泰國僑胞可愛可親又熱心公益，他肯定會一輩子記在心裡。

▲▼李應元生病前後對比照。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝駐泰代表處臉書）

▲李應元生病前後對比照。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝駐泰代表處臉書）

我駐泰國代表處指出，總統府國策顧問黃員教，行政院政務顧問蘇林妙芬，泰國華僑協會主席余聲清，泰國台灣會館主席林何佩娟，泰國台商總會總會長郭修敏，泰國中華會館理事長李那隆，泰國中華僑聯理事長丘菁瑛及僑務委員葉金銘，林信慧，章維斌等及代表處徐蔚民副代表等同仁都前往機場送行。

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