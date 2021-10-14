大金空調捐贈台北市技職學校　促進人才業界接軌

▲大金空調捐贈台北市技職學校先進節能空調設備，促進人才實作業界接軌。（圖／品牌提供）

圖、文／大金空調提供

大金空調（DAIKIN）為全球冷氣變頻技術領導廠商，空調產品深入台灣市場多年，台灣總代理和泰興業不僅發展產品通路，更對於空調產業的人才培育投入相當多的心力，和泰環境永續基金會則以「為未來創造出更美好宜居的環境」為創會宗旨，不遺餘力的推動空調產業的公益共好理念。

和泰大金本次透過和泰環境永續基金會，與臺北市立南港高級工業職業學校共同簽訂空調產學備忘錄，成立台北市節能專業技術課程中心，以「提升產業人才培育」、「促進整體產業發展」、「強化產業界及學術機構合作機制」三大構面為本次三方合作的發展主軸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次捐贈百萬元「高效能VRV變頻空調設備」+R32商用店鋪型Sky Air機種、g 施工安裝總價值約180萬元，以作為南港高工開設「節能專業技術課程」的教材，課程範圍並擴及松山工農、內湖高工、大安高工、木柵高工的學生。大金為台灣變頻空調市場的領導者，具備變頻省電、節能環保、安裝彈性及保養容易等優勢，廣受到消費者與專業人士的肯定與喜愛。「工欲善其事，必先利其器」，和泰大金持續提供最新設備讓學員於實務操作時使用，以提升技術視野，接軌職場，歷年來捐贈台北市職校設備相關金額已高達650萬元。

台北市市長柯文哲表示：「台北市一直非常重視教育與產業結合，除了要增加北市青年的就業率，更要增加就業競爭力，歡迎更多企業以及工會捐贈成為夥伴，強化我們技職教育的實力。」

和泰環境永續基金會董事長林鴻志表示：「很榮幸能跟台北市政府及各優秀冷凍空調學校共同合作，南港高工的辦學成績優異有目共睹。產學合作真正要落實的關鍵，在於”人”，持續投入人力和引進產業中最新的核心技術，企業、校方、學生都必須全心參與，才能發揮黃金三角的力量。因此，和泰興業始終秉持以「人」為本的教育培訓理念，以人性、實務為出發點。」



除了提供VRV變頻空調設備之外，和泰大金與和泰環境永續基金會，將規畫提供「專業業師技術」以及「VRV變頻空調專業認證」兩大類課程，與南港高工合作開辦節能專業技術人才培育相關訓練課程。透過此次合作，以業界實務技術融合學界人才培育，期望厚植冷凍空調產業的人才庫。

和泰興業的企業願景「投入冷凍空調，產業發展；提升生活品質，環境永續；創造美好人生，祥和社會」，可以看出和泰興業將對於提升空調產業的社會責任，視為企業的終身志業。因此落實空調教育，培育專業人才，和泰興業將堅定邁出實踐社會責任的每一步。