「百年追求」預告片曝光　彰顯文協百年歷史意義

圖、文／中華文化總會提供

為紀念台灣文化協會一百年，文化部與文化總會合作拍攝「百年追求」紀錄片，全片分為「台灣是台灣人的台灣」、「世界的台灣」與「百年之約」3集。文化總會今（14）日公布紀錄片的全預告片，包括前副總統陳建仁、行政院政委唐鳳、文化總會副會長鄭麗君、江春男，與台大歷史系教授陳翠蓮、白色恐怖受難者蔡焜霖等人都入鏡，呈現文協成立迄今一世紀以來，台灣追求自覺、自主到自信的歷程。

文化總會指出，「百年追求─台灣文化協會一百年」紀錄片，旨在彰顯文協在1920至1930年代倡議台灣文化啟蒙、以及鼓吹台灣人「樂為世界人」的自信等歷史意義，紀錄片首集將於11月12日中午在文化總會的臉書專頁推出首集，並於11月19日、11月26日陸續推出第2、3集。

文總指出，紀錄片首集「台灣是台灣人的台灣」，透過歷史資料與學者訪談，探討一百年前的台灣先輩們，如何建構出屬於這塊島嶼的靈魂與基因。第二集「世界的台灣」則藉由回顧文協的歷史，呈現一百年前的台灣人，早已有台灣是世界一份子的概念。第三集「百年之約」，則敘述百年來台灣歷經白色恐怖時期、野百合學運到太陽花學運的歷程，回望每個時代的台灣人如何一代接一代傳遞文協精神。