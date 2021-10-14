山友魂斷三叉山！4人輪流揹遺體2天下山　家屬淚謝

▲協作人員揹遺體越過溪水。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

陳姓山友於11日在台東縣海端鄉三叉山，疑似因高山症發作而罹難，由於這2天山區持續豪大雨，直升機無法上山，台東縣警察局關山分局向陽派出所警員嘪慶霖與嘉明湖「天馬」(2人)及「熊出沒」(1人)登山隊協作人員共4人冒雨入山，希望能將遺體揹下山交給家屬；4人以輪揹方式，歷經2日翻山越嶺，終於在14日10時45分順利抵達向陽管制站，在此殷殷期盼的家屬，一再向4名人員說「謝謝您們送他回家」，話語中充滿了無限的感恩；隨後遺體轉交禮儀社人員送至慈濟關山分院；俟相驗畢後，再由家屬辦理相關後事。

52年次的陳男，於9日和2名友人由向陽遊樂區進入，取道嘉明湖步道前往南2段，但11日因氣候不佳，且陳男突然疑似高山症發作，3人遂折返嘉明湖山屋避難；不過陳男就在途中三叉山附近，失去了呼吸心跳，同行的2名山友也因骨折和擦傷，在林務局台東林區管理處人員的護送下，先行回到嘉明湖山屋，而陳男的遺體就用帳篷外帳包裹防雨，暫時先安置在三叉山下。

由於前2天受到圓規颱風外圍環流影響，山區持續豪大雨，使得空中勤務總隊直升機無法上山載運遺體，家屬及友人不捨遺體一直停放在山區，只好轉向警消求援；台東縣警察局關山分局向陽派出所警員嘪慶霖和嘉明湖天馬及熊出沒登山隊協作人員共4人，整備好攜行裝備及防寒(雨)衣褲，於12日19時40分由向陽派出所出發，13日清晨4時40分在由向陽山屋挺進至三叉山事故地點，復於12時45分，4人開始以輪揹方式，冒著風雨及低溫，不畏艱難的翻山越嶺越過小溪，終於在14日10時45分抵達向陽管制站，再以搬運車將遺體順利運抵向陽派出所，交由家屬辦理後續事宜。

關山警察分局表示，向陽派出所警員嘪慶霖在南橫高山地區派出所服務已10年有餘，對於山徑及登山步道相當熟悉，此次秉持「行政一體」的原則，配合登山隊協作人員，幫助往生者從山上揹下山，順利交由家屬「返家」，真的是功德一件！