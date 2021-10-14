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加碼券全摃龜！他怨「只選4種」中籤率變低　掀正反2派論戰

▲▼文化部進行「藝FUN券」首輪抽籤。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部「藝FUN券」首輪抽籤。（圖／記者林育綾攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

八大部會加碼券第一週中獎號碼陸續公開，幾家歡樂幾家愁，其中超級籤王是身分證字號末2碼「97」中了國旅券、農遊券（為597）及動滋券。不過也有全都摃龜的網友抱怨，太相信之前網路上所說的，勾越少越容易中獎，結果卻不如人意，文章一出，引起正反2派網友熱議。

政委唐鳳曾說明，除了好食券外的7種加碼券每人每週最多中籤一次，四週最多可以中4次，且因每種券別只能抽中一次，因此最多可以抽到4種不同的加碼券，建議「最佳策略就是勾4種你最想要的」。

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對此就有一名網友在PTT的Gossiping版上以「不是說勾越少越容易中獎」為題發文，抱怨之前在網路上看到加碼券的最強攻略有提到只勾想要的比較容易中獎，「但是我看這種抽尾數的開獎方法，跟你有勾沒勾，根本沒關係吧？」

▲▼網友抱怨，加碼券抽籤跟勾不勾選是不是根本沒關係。（圖／翻攝自PTT）

▲網友抱怨，加碼券抽籤跟勾不勾選是不是根本沒關係？（圖／翻攝自PTT）

文章一出引起網友們正反議論，有人認為，「被唐鳳陰了，當初聽他的.....」、「唐鳳說勾四種比較容易中獎，所以我勾四種」、「你被話術了」、「先中再來擔心有沒有重複吧？」、「別人給你資訊要自己思考阿」。

持反面態度的網友則認為，「你數學機率要重修了」、「有關係呀，比如32先中了國旅，那今天的農遊就沒，勾農遊沒勾國旅才會中農遊」。唐鳳此前也曾說明，如果全都勾，就可能會中比較不想要的加碼券，排擠掉一次機會，「因此從博弈理論來講，如果7種都想要的話就都勾，如果只有4、5種比較想要，那就勾那些喜歡的，中籤機率高一點。」

根據共通平台原則，此次加碼券「每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次」。因此同一週各部會加碼券的中籤號碼可能重複，但民眾的中籤結果，依照個人所勾選的加碼券及各部會抽籤時間的「先後順序」決定，也就是「先中先拿」。

以身分證末兩碼為「98」的民眾舉例，若他國旅券、藝FUN券都有勾選，但因為國旅券在週二已先行開獎，該位民眾也有中籤，因此本週就不會有其他的中籤機會，也不會拿到週三開獎的藝FUN券，總的來說就是看民眾是想要「純中獎」，還是「中想要的加碼券」。

▲▼加碼券。（圖／記者曾筠淇製）

▲各部會加碼券。（圖／記者曾筠淇製）

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