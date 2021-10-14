交往前會看星座嗎？苦主曝「這類人」直接黑名單：蠻雷的

▲有些人很相信星座。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人相信，星座可能加減會影響人的個性，因此在交往前，都會特別比對星座，確認兩人是否合拍。就有網友發文表示，他和曖昧對象往來時，其實還是小在意星座，有人也會嗎？討論文一出，立刻引發熱議，其中就有不少網友表示，「這類人」完全不考慮交往。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「交往前會看星座嗎」為題丟出討論，提到他與對象曖昧時，都會先查看彼此星座，如果很合就會為此開心，如果不合則會覺得一定不準，大家會在意星座嗎？

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貼文曝光後，有些網友表示當然要看，「一定會，不碰巨蟹男」、「覺得星座滿準的，不合的根本不會有機會進展到準備交往」、「會，節省很多時間」、「處女男直接謝謝」、「獅子女無條件釋放」、「會，多少有根據」；但也有些網友搖頭說道，「不會欸，就參考而已」、「星座很好聊欸蠻有趣的，但不至於變成考慮因素」、「不會，但人生中喜歡上的都是某三個星座」。

此外，不少人都認為，兩人交往主要還是看個性、相處等，過度相信星座的人才在黑名單上，「會問相不相信星座，相信的話就快跑」、「會信的都扣分」、「我都看她會不會看星座」、「信星座的直接謝謝不聯絡」、「信星座直接Pass」、「不會，開口閉口星座的也蠻雷的」、「信星座的先淘汰」、「會相信星座的就先過濾掉了」、「信星座的建議直接放生」。