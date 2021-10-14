中印衝突竟導致「這國」面臨存亡危機　專家警告：該為生存而戰

▲中印邊界局勢仍持續緊張。圖為印度軍人持槍立於中印邊界。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC）今年8月發布的最新報告指出，世界各地的冰河和高山冰川可能在未來繼續面臨「不可逆轉地融化」。專家則警告，巴基斯坦作為全球最依賴非極地冰河淡水資源的國家，為了避免影響與中國、印度邊境的戰略管制，持續拒絕採取行動的做法，恐將導致缺水成為該國未來的「存亡危機」。

巴基斯坦留美學者、目前擔任美國俄亥俄州伍斯特學院（College of Wooster）政治科學與環境研究助理教授的海德爾（Erum Haider），13日投書半島電視台（Al Jazeera），指出根據IPCC的報吿，今年是有紀錄以來最熱、最具破壞性的夏季之一，包括北歐和中國的洪水、美國的野火及各地的熱浪的。而對巴基斯坦而言，還有一點最值得注意，即極地和高山冰河可能在未來繼續面臨「不可逆轉的融化」。

▲專家警告，巴基斯坦若繼續在軍政考量下拒絕採取行動，恐導致「缺水」成為其未來的存亡危機。圖為巴軍為邊境提供補給。（圖／巴基斯坦陸軍臉書）

海德爾指出，巴基斯坦境內的冰川是除了極地地區以外，地球上最多的，這些冰川是印度河的源頭，巴基斯坦有75%的人口居住在印度河沿岸，且該國最大的5座城市更完全依賴印度河提供工業和民生用水。

若IPCC的報告正確，巴基斯坦將在2050年面臨缺水危機，並成為該國未來幾十年將面臨的「最大安全問題」。海德爾表示，雖然巴基斯坦並非唯一一個受到氣候變遷影響的低收入國家，但巴基斯坦政府似乎沒有意識到迫在眉睫的危險，沒有為國家做出基本應該有的努力。

長期以來，國際和當地的環境專家一直警告，若不採取行動，巴基斯坦和其他南亞地區的情況只會變得更糟，而且巴基斯坦境內的冰川正在融化，面臨水資源枯竭，也只是時間的問題。

儘管越來越多證據顯示危機日益嚴重，巴基斯坦政府仍不為所動，因為冰河源頭和Shimshal等主要的森林砍伐區，都與中國和印度邊境的爭議區域非常接近，導致環保措施經常面臨政治或軍事的阻礙。海德爾呼籲民眾「為集體生存而戰」，避免巴基斯坦繼續走向毀滅。