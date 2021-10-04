「梟龍」將飛進伊拉克　傳巴基斯坦獲得12架JF-17訂單

▲巴基斯坦梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）

實習記者黃靜芸／台北報導

上個月傳出阿根廷想採購JF-17戰機，經官方澄清，這個消息並非事實。隨後，真正可能的購買者揭曉為伊拉克。據報導，巴基斯坦已收到來自伊拉克 12 架 JF-17 雷霆 Block III 戰鬥機的訂單，伊拉克和巴基斯坦預計10月在伊斯蘭堡簽署合約。

經兩國長期協議，伊拉克已撥款6.64億美元從巴基斯坦購買12駕JF-17雷霆Block lll戰鬥機。據報導，這筆交易是在伊拉克空軍副司令馬哈茂德(Muhammad Majeed Mahdi Mahmood)在探訪巴基斯坦時，與空軍總司令巴巴爾(Zaheer Ahmad Babar Sidhu)協議達成的。

伊拉克國防部薩杜恩(Juma Inad Saadoun)，在今年5月訪問巴基斯坦的期間，曾與巴基斯坦領導人提出他對購買JF-17的興趣。另據報導，今年8月，巴基斯坦參謀長拉扎(Nadeem Raza NI，HI)前往巴格達討論防務合作。因此，伊拉克將成為第3個與巴基斯坦訂購JF-17的國家。

▲圖為F-16C示意圖。（圖／RAAF）

伊拉克現今使用的是F-16C/D戰機，總共36架，但因這款戰機單價較高，與這次要購買的JF-17相比，價格就差了足足2倍之多，巴基斯坦又認為，JF-17性能與F-16差距有限，種種比較後，引起購買JF-17的念頭。

JF-17雷霆Block lll為巴基斯坦航空綜合體(PAC)與中國成都行空公司(CAC)合作開發，於2019年12月27日首飛，在中國成都將它命名為FC-1「梟龍」，而在巴基斯坦將它命名為JF-17「閃電」(Thunder)。

JF-17的整體機身的58%於巴基斯坦製造，其中包括機身、機翼和垂直穩定器，另外42%則由中國成都生產，最終經由巴基斯坦進行組裝。