▲交通安全月5大違規加強執法，金山警3晚開出67件罰單。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

因新冠肺炎疫情趨緩，北海岸地區湧現旅遊人車潮，為配合交通部推動全國「交通安全月」，新北市政府金山警分局自10月1日起至10月31日止，執行「交通安全月、路口大執法」，以確保用路人安全。對此，警方針對多項違規加強執法取締，10月9日至11日連續3天深夜時段，共開出67張罰單。

金山警分局針對萬里、金山及石門區台2線淡金公路，台2甲線陽金公路等車聚熱點設站稽查及實施機動測速照相，並針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等5大違規項目加強執法。

警方統計指出，10月9日至11日連續3天深夜時段，一共取締無照駕駛11件、闖紅燈4件、超速35件、越級駕駛5件、號牌違規2件、逆向行駛2件、未戴安全帽1件、未禮讓行人1件、轉彎未依規定1件及噪音車5件，共開出67張罰單。

金山警分局長林詮峰表示，北海岸有許多觀光景點，日間車流量較大，夜間常有民眾車聚，籲請遊客依路段規定速限內行駛，並請勿使用非檢驗合格之排氣管製造噪音，經警方稽查將通報環保單位依法裁處3000元罰鍰，還居民一個寧靜生活。

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