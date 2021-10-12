柯文哲稱蔡英文四堅持是廢話　林鶴明：他也說符合台灣最大公約數

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文國慶演說拋出「四個堅持」，台北市長柯文哲12日受訪時則認為，四個堅持的堅持民主自由的憲政體制，這不是廢話，這不是應該的嗎？對此，民進黨副秘書長林鶴明表示，柯文哲也說，蔡英文講話內容符合台灣人民最大公約數。

「會認為『四個堅持』是廢話的，大概只有中共。」林鶴明表示，柯文哲受訪的時候也有提到，他認為蔡英文講話的實質內容，應該符合台灣人民的最大公約數。

林鶴明說，媒體只用柯文哲說「廢話」當標題，很吸睛，但無助於討論，應該仔細看一下柯文哲的全文，「他說了『廢話』沒錯，但也說蔡英文講話的內容符合台灣人民最大公約數」。

林鶴明表示，這證明蔡英文提出的「四個堅持」確實就是當前台灣人多數的共識，也是蔡英文得以獲得人民支持，領導台灣的最主要原因之一。

林鶴明說，用情緒性的語言談兩岸與國際的政策立場，一點幫助都沒有，這是柯文哲未來如果要挑戰大位，無可迴避也要面對的問題，「我相信他也部會喜歡聽到人家說他講的話是『廢話』。」

林鶴明表示，柯文哲常常把「兩岸一家親」放在嘴邊，柯文哲當然知道語言的力量，常常自詡是傳教士，到處宣揚他的理念和價值，就像講到爛掉的「心存善念、盡力而為」，他就不會說這是廢話。

對於蔡英文提出的「四個堅持」，林鶴明表示，外部勢力的變化，一般人可能沒有掌握，國慶前中共在台灣西南海域大量軍機出動，已經成為國際主要媒體關注的焦點，加上香港運動以來，中國已經用「行動」在改變許多過去所認知的現狀。

林鶴明強調，既然對岸想改變現狀，蔡英文當然就要強調維持現狀，這是兩岸互動的眉角和國際溝通很重要的環節，如果一昧讓中方改變現狀，台灣卻沒有表示意見，當然會造成國際誤解。

林鶴明指出，柯文哲說他的結論是，蔡英文講話的實質內容他沒有意見，只是要怎麼講，要怎麼做才是大問題。林鶴明則回應，蔡英文在國慶演說提出「四個堅持」，就是一個動作，但不是現在才要開始做，而是這六年來，她所領導的政府一直在努力的方向。