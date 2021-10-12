北市議會暫擱熊好券5億預算　柯文哲：哪地方做不好我們可以再解釋

記者袁茵／台北報導

原訂10月8日抽籤的台北「熊好券」因為墊付案沒通過，日前宣布延期一周至15日抽籤；台北市議會財建委員會12日再審，多名議員砲轟北市府道歉毫無誠意，更要求台北市長柯文哲親自公開向議會道歉，全案5億元預算再度遭暫擱。對此，台北市長柯文哲表示，北市是蠻尊重SOP的政治團隊，看看其他縣市不是都上市了？

▲柯文哲出席台北愛心餐食網-希望好食堂活動。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

台北市政府推出「熊好券」，由於議會墊付案未過，因此從原訂10月8日抽籤，延期至10月15日抽。台北市議會財建委員會於12日上午續審預算，多名議員認為北市府毫無誠意，即使道歉卻扭曲事實，將責任甩鍋給議會，要求退回重寫，還有議員認為柯文哲應於13日至議會大會公開道歉。5億元預算暫擱再審。

針對「熊好券」預算又沒過，柯文哲12日出席「台北愛心餐食網-希望好食堂」記者會時表示，若議會覺得北市府說明不夠，那一定會盡力去說明，但今天這些振興、紓困都相當緊急，「我就講，中央政府發五倍券的預算，立法院有通過、討論嗎？也就是這樣包裹過去嘛！」

柯文哲表示，會請台北市副市長黃珊珊把這段時間跟所有議員溝通資料詳細講清楚，「我們是個蠻尊重SOP的政治團隊，你說哪地方做不好，我們都可以再去解釋。」

話鋒一轉，柯文哲突然提及，「你看看其他縣市不是都上市了？其他縣市還有像我們這樣煞有介事的編預算、去議會說明？有嗎？不然其他縣市是怎麼上線的？」

而黃珊珊說明，北市府非常感謝議會讓很多預算報告提前付委、審查，但審查過程中，有些議員可能不是對內容很了解，但其實時間非常短暫，北市府7月30日、31日編列預算，預算要在8月31日送到台北市議會，對於接下來疫情會如何，並沒有實質把握。

黃珊珊指出，北市府知道中央要發五倍券，當然要很早就開始做準備，預算送到議會要經過審查，議會有意見，北市府都要去說明，「但整個過程，我相信第一天開始，都有盡量跟議會做好完整說明。」台北市議會非常重視北市振興，也非常支持，只是程序上議會有任何誤解，北市府都會盡量說明，也相信議會對於台北市振興採支持態度，市府會盡量再做解釋。