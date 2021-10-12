蔡英文推特分享國慶影片觸及近200萬　世界多國網友留言祝賀

▲總統蔡英文於推特分享國慶影片，貼文觸及近200萬。（圖／蔡英文推特）



記者陶本和／台北報導

回顧110年國慶典禮，除了節目的安排外，文化總會特別雕琢「轉播能量」，不僅首次架設空中繩索裝置攝影系統「spider cam」，更請軍聞社助拳安排「高空攝影」。總統蔡英文也在推特分享一支國慶影片，貼文觸及將近200萬，留言祝福的網友也來自世界各國。

今年國慶大典，因防疫關係，需管控進場人數，所以大幅減少國慶典禮能夠入場的人數，但是在轉播上主辦單位則大幅強化能量，精彩程度寫下歷史新高。

根據文總的安排，本次由三金團隊出動最多人力設備，這次出動20至30台攝影機，動用上百位攝影師及影音製播人員投入，是國慶轉播史上出動最多組攝影機、攝影師的一次。

▼國慶轉播首次安排高空視角，由軍聞社扛起重任。（圖／文總提供）



在裝備規格上，也是史上最高，本次架設空中繩索裝置攝影系統「spider cam」，是首次運用在國慶典禮轉播上，典禮上還特別運用了107倍的超高清鏡頭，捕捉重點畫面。

此外，本次大會更首度開設「第二現場」，於101頂樓，由國台交開場演出；同時，在高空攝影方面，也協請非常了解軍機高速、高空與遠距拍攝技巧的「軍聞社」攝影團隊助拳，捕捉國軍空中機隊的展演。

特別的是，蔡英文在國慶當天，也透過推特帳號分享一支國慶活動的短片，畫面來源正是本次文總所安排超高能量的拍攝團隊；而在社群上的效益也格外亮眼，在貼文觸擊上就將近200萬，且有5000多人轉分享，在留言部分也有來自世界各國的祝福。

▼國慶首度架設空中繩索裝置攝影系統「spider cam」。（圖／文總提供）

