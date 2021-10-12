蔡英文國慶談話遭解兩國論　柯文哲：為什麼我講就是中共同路人

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文於國慶雙十大典時，點名所有在野黨主席約定「4個堅持」，強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被外界解讀是「兩國論」。身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，蔡英文講話的實質內容就是他們平常說的，「我覺得沒什麼不一樣」，但不服氣的是，為什麼蔡英文講就是「台灣價值」，而他講就是「中共同路人」？





▲柯文哲出席台北愛心餐食網-希望好食堂活動。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲12日出席「台北愛心餐食網-希望好食堂」記者會，關於是否同意蔡英文的4個堅持，包括「中華民國跟中華人民共合國互不隸屬」？柯文哲回應，蔡英文講話的實質內容跟他們平常在講的「沒有什麼不一樣」，只是常常會覺得不服氣的是，「為什麼她（蔡英文）講就是台灣價值，我講就是中共同路人？」

柯文哲表示，其他4個堅持，例如「堅持自由民主的憲政體制」，「這廢話！不是應該的嗎？」只是蔡英文不能說堅持民主自由憲政體制，但明明就是政媒合一的政治體制，「當年黨政軍退出媒體是誰講的？結果現在黨政軍進入媒體，每天用名嘴、側翼，反對你的全部都打成中共同路人，在自己同胞裡製造敵人，這才是我們覺得不對的地方。」

柯文哲提及，至於台灣主權不容外來控制、侵入，「本來就是這樣啊！台灣前途由台灣人民決定，這本來也是應該的。」而「台灣與中國治權不及對方控制區域」，這也是政治上的現實，只是看對方怎麼去講，「我倒覺得講話的實質內容，應該符合台灣人民最大公約數，這沒問題。」

柯文哲強調，重點是現實，這在現實要怎麼做？未來怎麼做？這些都要討論，台灣與中國很多意見不一致，所以他以前才說過「5個互相」，也就是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最難的是互相諒解，台灣與中國在清朝時是一體，兩邊同屬一個中國，但自甲午戰爭後已超過120年，中間隔1945年至1949年，其他120幾年都是「各幹各的」，這也是事實。

最後，柯文哲說，講得實質內容「我沒有什麼太大意見，只是怎麼講？怎麼做？這才是大問題。」