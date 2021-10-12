「混亂世代中的文學對話」 當代翻譯作家李靜宜開講

▲重量級的翻譯作家李靜宜主講讀珍・奧斯汀的《傲慢與偏見》。

圖、文／頂新和德文教基金會

新冠肺炎疫情趨緩，許多停擺的藝文活動陸續展開。北市知名公益圖書館「文房．文化閱讀空間」今年以「混亂世代中的文學對話」為題舉辦系列講座，即日起至明年2月也將邀集不同領域的講者，分享閱讀與創作的啟蒙，展開一系列精彩線上線下的對談，週六(10/16)將由當代重量級翻譯作家李靜宜主講「讀珍・奧斯汀的《傲慢與偏見》」。

頂新和德文教基金會指出，基金會創辦人魏應充先生支持協助「文房．文化閱讀空間」的老屋修復，基金會透過多元的方式企劃活動，讓文房成為藝文沙龍。

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▲混亂世代中的文學對話》講座在台灣最美麗的公益圖書館文房舉行。

為推廣大眾閱讀文學經典，「文房．文化閱讀空間」攜手知名策展人陳蕙慧，策劃五場「混亂世代中的文學對話——獻給十六歲少男少女的一本書」系列講座，另也規劃五場人物專訪，包括：作家陳玠安、譯者李靜宜、版權經紀公司負責人譚光磊、作家吳妮民、作家陳輝龍、作家楊佳嫻，歡迎愛好文學的民眾報名參加，一同回到徬徨稚嫩又青春熱血的十六歲。

台灣當代重量級的翻譯作家李靜宜下周六將主講「讀珍・奧斯汀的《傲慢與偏見》」，這本浪漫故事的「祖師奶奶」，情節並不複雜，但至今仍有相當深遠的影響力。

▲台灣老花磚在文房展出。

少年時的李靜宜也憧憬愛情，深受這個十八世紀「霸道總裁」的故事吸引；隨年齡漸長，重讀此書卻發現重要的探問是，如何在愛情裡不失去自己？ 李靜宜翻讀《傲慢與偏見》，觀察到小說細密處理婚姻關係、社會階級等議題。雖然故事只發生在幾個家庭間，卻關照了個人與社會的種種困境。

本場講座時間為10月16日下午14時至30分至16時30分，地點於文房（北市臨沂街27巷1號），「文房・文化閱讀空間」粉絲頁https://www.facebook.com/tw.readingroom將同步直播。

▲花磚收藏家張瀚陽先生。

文房另有【花磚，屬於台灣的共同記憶】展覽，花磚收藏家張瀚陽先生，在偶然的機會下接觸到花磚，拿起破碎的花磚便愛不釋手，憑藉全心的興趣與喜好，讓他成為花磚收藏家，無私分享自己的蒐藏，也希望喜歡花磚的群眾來文房品味舊時台灣記憶。展期從即日起至10月25日，展覽期間無需預約，可直接前往文房免費參觀。