博物館砸236萬「收到空畫框」！藝術家取名《捲款落跑》：決不還錢

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博物館砸236萬「收到空畫框」！藝術家取名《捲款落跑》：決不會還錢

▲博物館委託藝術家創作藝術品，卻收到名為《捲款落跑》的空白畫框。（圖／路透）

▲博物館委託藝術家創作藝術品，卻收到名為《捲款落跑》的空白畫框。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

丹麥一名藝術家近日受到博物館委託，重製2項自己的舊作，不料他卻在收到款項後，交出2幅空白的畫框，並將作品取名為《捲款落跑》（Take the Money and Run），讓館方氣炸並要求他將款項繳回。不過他卻認為，捲款落跑的行為本身就是作品，不會還錢。同時他也鼓勵其他和他一樣在悲慘的條件下工作的人們，「拿了錢就跑吧。」

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，丹麥奧爾堡現代藝術博物館（Kunsten Museum of Modern Art）日前委託觀念藝術家哈寧（Jens Haaning）重新創作他早期的2件作品，分別是用2.5萬歐元製作的《奧地利人年收入》以及用32.8萬克朗（約新台幣150萬元）製作的《丹麥人年收入》，2件作品都是用真鈔完成。

報導指出，哈寧當時創作這2件作品時，使用的鈔票是向銀行借來的。對此，博物館也借給他53.4萬丹麥克朗（約新台幣236萬元），另外支付2.5 萬克朗（約新台幣11萬元）當做酬勞。然而，哈寧非但沒有創作新的藝術品，還寄給博物館2個空畫框，讓館方人員看傻了眼。

博物館館長安德森（Lasse Andersson）表示，在藝術展開幕前一天，哈寧將2件作品寄到博物館，而當他們拆開包裹時，竟發現裡頭只有2個空畫框，哈寧還特別用電子郵件告知，作品名為《捲款落跑》。安德森指出，哈寧雖然有權利這樣創作他的新作品，但是他違反了當初達成的協議，希望他在明年1月16日合約到期前繳回款項，「否則不排除提告」。

哈寧接受丹麥廣播節目訪問時透露，他捲款落跑的行為就是作品本身，而這也不算偷竊，只是違約，違約也是作品的一部分。他強調，這次的作品主要就是受到館方開出的價碼啟發，抗議悲慘的工作條件與過低的酬勞，希望能讓同樣身在惡劣環境的人們群起效法，「我當然不會還錢，因為作品就是我拿走了他們的錢。」

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