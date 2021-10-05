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頂新和德烘焙技職教育計畫　伴封閉中輟生走出家門助街友

▲頂新和德烘焙技職教育計畫，伴封閉中輟生走出家門助街友。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲屏東城市福音協會青少年，將新鮮製作的點心送給屏東流星家園街友。（圖／頂新和德文教基金會提供）

圖、文／頂新和德文教基金會提供

從小與越南籍媽媽相依為命的小凱(化名)，高中時為減輕家庭經濟重擔，去美髮沙龍打工，但工作和學業兩頭燒的壓力，讓他感到挫折而封閉自我，躲在家中拒絕上學和上班；在社工鼓勵下，小凱加入頂新和德文教基金會與屏東城市福音協會合作的「烘焙就業班」，在烘焙課程中找到自信，不僅考到2張丙級證照，也和其他學員在10月初手做點心送給街友，成為手心向下的夢想青年。

▲頂新和德烘焙技職教育計畫，伴封閉中輟生走出家門助街友。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲屏東城市福音協會青少年們忙著製作點心。（圖／屏東城市福音協會提供）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充，數年前留意到高關懷青少年礙於現實，無力追求夢想翻轉人生。2017年起透過基金會推動「烘焙技職教育計畫」，幫助孩子培養烘焙技能； 2020年與城市福音協會合作「烘焙就業班」，協助18歲以上青少年考烘焙證照及媒合就業。計畫推動4年多來，培訓超過800人次、150人考取丙級證照，並幫助30位青少年銜接就業。

▲頂新和德烘焙技職教育計畫，伴封閉中輟生走出家門助街友。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲屏東城市福音協會青少年分工折禮盒。（圖／屏東城市福音協會提供）

「頂新和德烘焙技職教育計畫」更讓青少年在過程中找到人生目標。此次主責「屏東流星家園街友關懷活動」的珍珍，當初在社工邀請下加入烘焙就業班，啟發興趣並奮發考上餐飲系，現在是系上選手，時常代表學校參加比賽。趁閒暇之餘，珍珍回流幫忙關懷活動，帶領20位學弟妹在6小時內作出800份小點，指揮調度頗有大將之風，已不見當年羞澀模樣。

城市福音協會行政總監連曦表示，透過公益關懷活動，讓青少年彼此合作，共同完成點心製作、包裝及發送，從中學習分工合作的重要性，也讓他們了解自己經改變，有能力回饋社會。

▲頂新和德烘焙技職教育計畫，伴封閉中輟生走出家門助街友。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡(右)，跟青少年一起關懷街友。（圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，頂新和德文教基金會關懷屏東城市福音協會這類兒少服務社福單位外，去年也透過頂新和德基金捐贈逾5千萬元，助40多間各類型社福團體度過疫情難關。該基金自2015年至2020年止，累計支持4082間團體機構，捐助超過35萬9561人次，期待台灣成為滿懷善與愛的社會。

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