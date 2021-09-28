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永靖鄉共好協會喬遷　服務社區不間斷

▲永靖鄉共好協會,頂新和德文教基金會,魏應充。（圖／永靖鄉共好協會提供）

▲永靖鄉共好協會和頂新和德文教基金會捐贈防疫物資給永靖鄉24村與社區。

圖、文／永靖鄉共好協會提供

永靖鄉共好協會搬遷到永靖街，歡迎大家作伙到服務處來泡茶聊天！理事長陳雍讓表示，感謝地方鄉親支持，讓協會能繼續為永靖地區提供服務和協助。甫安頓妥當，協會與頂新和德文教基金會立即合作辦理「永靖24村捐贈防疫物資」活動，陪伴社區持續進行環境清潔消毒，做好居家防疫，讓鄉民直呼：「住在永靖好安心！」

▲永靖鄉共好協會,頂新和德文教基金會,魏應充。（圖／永靖鄉共好協會提供）

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▲頂新和德文教基金會魏應充創辦人親筆題字「共善共好」墨寶慶賀協會喬遷之喜。

頂新和德文教基金會魏應充創辦人親筆題字「共善共好」墨寶慶賀協會喬遷之喜，期許在地能量相互連結串連，一同引領永靖鄉在未來成為幸福宜居的好地方！基金會蕭巧怡副執行長表示，魏應充先生在彰化縣永靖鄉以回饋家鄉、服務社區為宗旨，20年多年來號召許多共同理念的有志之士一起打拼。為了集結更多在地力量，於2019年聯合各村促成永靖鄉共好協會成立，盼活絡在地經濟發展。

理事長陳雍讓表示，永靖鄉共好協會帶領鄉內有志者投入「社區環境改善」、「社區高齡服務」、「地方創生」三大方向來推動在地產業發展。協會也和文史工作者合作，逐漸發展地方特色，落實地方文史傳播與教育，同時也進行社區志工的人才培育，以走讀方式介紹給社區民眾和全台民眾了解永靖鄉的文化特色，達成社區參與的目標。

▲永靖鄉共好協會,頂新和德文教基金會,魏應充。（圖／永靖鄉共好協會提供）

▲圖3 (中)永靖鄉詹木根鄉長（中）、永靖鄉共好協會陳雍讓理事長（左1）、永靖國小蘇月妙校長（左2）、頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長（左3）、永靖國中劉仁傑校長（左4）和永靖國中學生一起製作中草藥香包。

去年協會和頂新和德文教基金會舉辦中草藥特色產業傳承活動，在地方上引發迴響，透過邀請地方耆老和邱美都老師拍攝〈永靖中草藥歷史〉紀錄片，讓更多人對於永靖中藥草歷史、文化紋理與發展脈動，有更深入的瞭解；透過舉辦中草藥巡禮走讀、營隊、端午香包製作等系列活動，讓年輕學子認識家鄉產業，培養熱愛鄉土之情操。

▲永靖鄉共好協會,頂新和德文教基金會,魏應充。（圖／永靖鄉共好協會提供）

▲永靖鄉共好協會與在地青年工作坊對談。（疫情前拍攝）

為了促進多元參與，吸引青年回留鄉參與文化事務，共好協會為青年提供在地議題發聲平台，教導鄉內的青年學習撰寫政府補助申請計畫、與在地年輕設計師合作屬於永靖的視覺圖像，透過青年創意活力，逐步尋找新創服務的機會，要讓更多人認識小鎮的文化魅力。

▲永靖鄉共好協會,頂新和德文教基金會,魏應充。（圖／永靖鄉共好協會提供）

▲2020年永靖謝平安市集攤位。（疫情前拍攝）

透過各式節慶活動辦理，除了凝聚鄉民情感交流，積極為在地商家尋找活路，以去年的永靖年度謝平安盛事為例，就邀請了近50個攤商設攤營業，促進當地商家營收比平日多了近2成。今年共好協會進一步籌組「共好聯盟」，在地方上募集合作商家，參與鄉內大型活動，共創地方產業新樣貌。

因應鄉內閒置空間再利用、空間綠化的需求日益增加，共好協會和頂新和德文教基金會在今年底前將進行鄉內七個區域的「社區環境綠美化改造計畫」，提升居民生活環境品質，也將為地方創生奠基，包含改建長照園藝藝術療癒站、中草藥綠園步道，等盼透過社區參與，翻轉老社區創造新活力。也歡迎對永靖鄉發展想盡一份力的民眾，報名成為共好協會志工，網址：https://forms.gle/XqyppeCRkjqBvpiT6

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