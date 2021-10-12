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小資族「五倍券」怎麼買最划算？謹記6招花錢法　報復性消費超NG

文／職場人

職場人登記五倍券了嗎？雖然五倍券提供了5,000元的金額，對生活無疑是一大補貼，但因為效期性，所以同時也具有刺激消費的作用，人們會急著想把它花完，甚至花超過5,000元，身為小資族的職場人可不能因此落入花錢陷阱！下列編輯整理了6個小資族如何花五倍券的小妙招，趕緊筆記提醒自己不能衝動購物！

小資族五倍券怎麼花1：檢視記帳表

▲小資族五倍券怎麼花（圖／pixabay，下同）

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趁著五倍券尚未發放或還在手邊時，平日若有記帳習慣的職場人，趕緊把記帳表、記帳App拿出來，先檢視自己每個月的固定支出有哪些？比如固定的交通費、車油錢、餐費等，而這些固定支出是否可用五倍券折抵，把錢花在必要支出上，才不會事後後悔自己亂花錢。

小資族五倍券怎麼花2：妥善分配5,000元的運用

承接上述，檢視記帳表的意義是為了提醒自己的消費習慣，除了每個月的固定支出之外，職場人也可以看看每個花費項目的平均開銷，例如：平均餐費2,000～3,000元、交通費500元、治裝費2,000元、其他開銷5,000元......，而職場人此時就可以思考是要將五倍券一次使用呢？還是要根據每月支出平均去分配，比如餐費、治裝費與其他開銷採五倍券2：2：1的方式花費，先妥善規劃就不會盲目地花。

小資族五倍券怎麼花3：紙本 vs. 數位綁定

第一階段登記尚未綁定的職場人，還有機會選擇是要紙本還是數位綁定，「紙本」的優點是可以掌握金流；而「數位綁定」的優點則是有機會獲得額外優惠、回饋，建議職場人還是先確認要將五倍券花在哪？然後再決定要怎麼領！例如：想購買的東西可以使用電商網購，那麼數位綁定或許就優於紙本，因為有機會獲得銀行優惠及額外的刷卡折扣優惠；若只是想用於日常的民生消費，那麼紙本可能相對更實用，也能避免為了花而花。

小資族五倍券怎麼花4：避免犒賞性花費

五倍券對人們來說是代表著一筆額外的收入，容易讓人有「賺到了！」的心理，於是就會因為開心而亂買，像是「因為拿到五倍券，所以我可以買上個月買不下手的ＯＯ」、「反正還是得花掉，所以買ＯＯ也沒關係」等錯誤心態，容易掉入犒賞性花費的陷阱。

小資族五倍券怎麼花5：儲蓄多存5,000元

延伸上段，要避免掉這種錯誤心態，我們可以藉由幾個小方法來彌補，例如：比以往多儲蓄5,000元、這個月投資多投入5,000元等，因為五倍券是有期限、非花不可，但是我們可以將其視為薪資收入的一部分，因為這個月多了5,000元，所以要從薪資中多提撥5,000元來儲蓄或投資。

小資族五倍券怎麼花6：必需品一次買齊

既然五倍券非花不可，那麼小資族職場人就要知道如何聰明花，與其犒賞性消費，還得多貼錢，不如把五倍券花在刀口上，購入生活中一定會用到的、每天都會用到的必需品，加上許多商店、電商都趁勢推出加碼優惠，職場人其實無形之中可以省下不少錢哦！

以上6個關於小資族五倍券怎麼花的小妙招，職場人學起來了沒？其實最重要的觀念就是「避免不必要的支出、犒賞性消費」，在花五倍券之前先規劃要怎麼使用，才能避免亂花或花得超出預算。

Source：pixabay

【延伸閱讀】

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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