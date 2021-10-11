粗心女網友領5倍券「忘關鍵動作」少1000　網嘆：自己吞下去吧

▲兌領5倍券時，務必要先確認數額無誤再簽名 。（圖／記者施怡妏攝）



記者林彥臣／綜合報導

5倍券實體券超商已開放兌領，民眾陸續領券後，偶爾也有一些小狀況發生，就有一位粗心的女網友表示，9日領券時，直接簽名走人，一直到隔天回家之後才確認，發現金額少了1000，致電紓困振興專線1988，客服人員也表示愛莫能助，讓她相當後悔自己的粗心。

女網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」發文表示，9去超商領取了5倍券，當下超商跟她本人都沒確認就簽名領走，直到後來看新聞有人領到缺一張1000的券，她才目視確認自己領到的券也少1000。

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女網友11日打給1988詢問這問題要怎麼處理，客服回答，最近這樣的問題很多，應該當下就要拆開檢查。

▲一位女網領到的5倍券，少了一張1000。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）



女網友強調，「誰敢拆」，因為之前有個婦人，當下拆開檢查有問題都不被承認了，而且她自己的券也還沒拆封。

客服說，他們也沒辦法處理，因為已經領券離開現場了。接著因為政府規定的6分鐘諮詢時間已到，電話直接斷線。

網友對此表示，「都簽名拿回家了，要說什麼呢？」、「自己吞下去吧，怪不了人」、「大意了沒有點耗子尾汁（好自為之）」、「 簽名就是確認無誤 只能自己吞了」、「不先清點，過後短少，就自認倒楣吧！反正是多餘的」。