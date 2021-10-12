25歲尪迷暈老婆「邀兄弟三人行」…爽拍片給網友欣賞　離譜細節曝

▲丈夫合謀網友，一起性侵自己老婆。（取自圖／123RF）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一25歲方姓男子有一個溫柔體貼的妻子，但他並不滿足，2020年，他在某聊天群組中結識24歲的張姓男子。兩人一拍即合，決定一起過刺激的生活，把方男的妻子小麗（化名）作為作案目標，打算下藥迷倒女方後，一起玩「強姦遊戲」！群組中另外一名龔姓男子在得知兩人計劃後，竟然願意讚助資金和藥品，回報就是要作案過程的影片以供欣賞。

據《澎湃新聞》報導，2020年7月中旬，時年25歲的被告人方男，在某交流黃色淫穢內容的聊天群組中，認識24歲的另一被告張男。兩人預謀，由方男以藥物迷昏妻子後，張男至其家中和其妻子發生性關係。

7月23日22時45分許，方男按照上述約定，趁妻子小麗不備，將由龔男提供的含有三唑侖成分（有鎮靜、催眠作用，屬管制的一類精神類藥品）的固體藥物，放入小麗所喝藥中，在女方昏睡後，又使用七氟烷（吸入式麻醉劑）讓她吸入後陷入昏迷狀態。

當晚11時30分，張男帶上大量情趣用品，駕車至方男暫住處，之後兩人先後性侵昏迷的小麗。事後，經司法鑑定，小麗的送檢頭髮與尿樣中，均檢出麻醉劑成分。

而這並不是方男第一次試圖迷姦女性，法院另審理查明，案發前約1個月，2020年6月27日晚，方男與妻子小麗一同至小麗好閨蜜小美（化名）家中。趁被害人小美不備，方男將具有安眠、麻醉功效的液體藥物放入小美所喝啤酒中，待女方陷入昏睡狀態後，欲發生關係，但因小美突然甦醒，方男感到害怕而離去。

2020年7月25日，被告人方男、張男被警方逮捕，方男到案後如實供述上述犯罪事實。同年8月11日，為2人提供麻醉藥的龔男也被逮捕。

近日，上海市浦東新區人民法院經審理查明，被告人方男、張男違背婦女意志，採用欺騙他人吸毒手段強行與婦女發生性關係，行為已構成強姦罪。此外，被告人龔男幫助他人以欺騙他人吸毒致人昏迷的方法強行與婦女發生性關係，其行為也構成強姦罪。

綜上，法院作出一審判決，被告人方男和張男犯強姦罪，分別被判處有期徒刑4年和3年10個月。為兩人作案提供藥物和資金的龔男也以強姦罪，被判處有期徒刑3年。