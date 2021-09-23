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小鮮肉和男室友吃完飯昏睡！醒來「身體怪怪的」淚報案：很多次了

▲▼年輕男子懷疑自己被男室友迷姦。（圖／翻攝自現代快報）

▲男室友被逮捕。（圖／翻攝自現代快報）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇揚州一名李姓年輕男子最近感覺很奇怪，自己總在和男室友一同用餐後，就離奇陷入「斷片」，醒來後感覺身體怪怪的。沒想到，他偶然在房子裡發現一顆神秘小藥丸，擔心遭到同性室友迷姦，趕緊報警求助。警方經專業檢測發現，該藥丸正是俗稱的「迷藥」。

據《現代快報》報導，日前，經常遭遇無故「斷片」情況的李男在打掃宿舍時，偶然找到一顆小藥丸，由於自己和室友已很久沒有生病買藥，他馬上產生了不詳預感，懷疑和最近在自己身上發生的詭異情況有關，遂聯繫了江都警方求助。

經專業檢測，該藥丸被發現是大陸管制的精麻藥品-三唑侖，該類精神類、麻醉類藥品容易被濫用，甚至用於迷姦，俗稱「迷藥」。

▲▼年輕男子懷疑自己被男室友迷姦。（圖／翻攝自現代快報）

▲警方挖出一張集走私、販賣、吸食毒品和強姦、強制猥褻等於一體的巨大犯罪網。（圖／翻攝自現代快報）

警方隨即逮捕了李男的室友，該室友供述稱，自己是在他人的推薦下，網購了「迷藥」。不過，李男最擔心的情況沒有發生，室友在給服用幾次後，還未敢有不軌之舉。

之後，警方還揪出案中案，一舉挖出一張集走私、販賣、吸食毒品和強姦、強制猥褻等於一體的巨大犯罪網。警方發現，某網站可隨意買到三唑侖、溴替唑侖、氯硝西泮、唑吡旦等大陸管制的精麻藥品，且價格高得驚人，賣家或從海外直接發貨，或提供「代理商」的相關信息給買家，從中獲取暴利。

在掌握團夥信息後，江都警方即派出警力轉戰十多個省份，成功逮捕16名走私、販賣毒品嫌犯、3名吸毒人員，並繳獲600餘粒三唑侖、溴替唑侖、氯硝西泮、唑吡旦等以及100餘支咪達唑侖。

據悉，該犯罪集團以年輕人為主，不少更受過高等教育，收入不俗，他們當中只有少數會通過轉手倒賣獲取非法收入，多數人其實是聽信損友的推薦，想靠藥物來得到心上人。

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