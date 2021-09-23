男粉絲性侵女網紅3天2夜！「自備威而鋼」連生理期也不放過





▲女網紅慘遭男粉絲性侵3天2夜。（圖／資料圖）

記者鄭思楠／綜合報導

四川一名31歲的黃姓男子，在江西南昌市冒充外送員，進入心儀的一名女網紅家中，3天2夜裡多次性侵處於生理期的受害者，還以請朋友吃飯為名索要2000元（人民幣，下同）。9月20日，黃男涉嫌強姦罪、搶劫罪，於今年5月被檢察機關提起公訴。

據《極目新聞》報導，根據南昌市東湖區人民檢察院的東檢刑訴（2021）48號披露的信息顯示，31歲的被告人黃男是四川宜賓人，趙姓被害人是某直播平臺主播。黃男是該平臺用戶，網名為「小煜」，曾多次進入趙女的直播間觀看、打賞，並在幫趙女點外送餐點時獲知其住址。

檢察院經依法審查查明，2021年2月16日上午，黃男乘飛機從重慶來到南昌，後購買水果刀、膠帶、潤滑油、威而鋼、按摩棒等作案工具。20時許，黃男以「小煜」的身分，傳微信告知趙女，已為其點了海底撈外賣，後冒充外送員在趙女家門口等待。

20時30分許，趙女到家後，黃男假意幫其放餐點為由，進入屋內，隨即將趙女推倒，拿出水果刀威脅，致趙女手背被割破，後拿出膠帶捆綁女方手腳，強行與其發生性行為。

起訴書還寫明，黃男還謊稱樓下有人看守，自己坐過牢，若趙女逃跑會被傷害等言語進行威脅。從16日晚至18日中午期間，黃男明知趙女在月經期的情況下，又強行發生性行為多達6次，並拍下二人性交的不雅影片和照片。

18日中午，黃男以請樓下朋友吃飯為名，向趙女索要2000元。之後，趙女以送貓去醫院打針為由離開現場，隨即到公安機關報案。2月18日16時許，黃男在南昌青山南路一家網吧被警員逮捕，並如實供述上述犯罪事實。

檢察機關認為，被告人黃男違背婦女意志，使用暴力、脅迫手段，多次強行與婦女發生性關係；以非法占有為目的，使用脅迫方法搶劫他人財物，現金人民幣2000元，應當以強姦罪、搶劫罪追究其刑事責任。