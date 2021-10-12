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女大生送修手機惹禍！連收「自己私密裸照」　隔天再收電郵秒嚇哭

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲正妹修手機後收到自己裸照。（示意圖／翻攝pakutaso，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一女大生在社交平台上曝光，自己維修手機後導致隱私泄露的遭遇。據該女生稱，8月初，她到一家手機維修店修手機，結果第二天收到維修店員工的微信好友請求，隨後又收到一封陌生郵件，郵件主題只有一個「約」字，內容卻是她的一張全裸照片，而後發生的事更是令女生後怕。

據《快科技》報導，根據該女生的描述，今年8月6日，她的手機突然自動關機，就到上海松江大學城附近的一家手機維修店去修手機，結果第二天就收到了維修店員工的微信好友請求，她沒有回應，並將好友請求刪除了。

本以為這僅僅是生活中的一個小插曲，卻沒想到還有更可怕的在後面。在收到維修店員工微信好友請求的第二天，女生又收到了陌生人發送的郵件。

該郵件的主題內容就是一個字「約」，但附件內容卻讓女生大為驚訝，因為里面是她的一張全裸照。而這張照片還是2019年自己減肥時拍攝的，她本來都快忘了這張照片。

女生在收到裸照後，就馬上選擇了報警，但是在警局做完筆錄後，便收到了維修店員工發的第二封郵件，附件內容依舊為全裸照，這也讓女生感覺到了威脅的意圖，並開始害怕起來。

最終，警方成功抓獲了維修店員工，並對其作出拘留5天的處罰。而該女生也呼籲大家，在修手機時切勿讓手機離開自己的視線。

網友看後後氣炸，「呵呵犯罪成本好低呀」、「才5天？這是鼓勵犯罪吧！」、「我又要活得真實，又不能讓手機離開自己視線，你能不能管好自己別盜竊啊」、「5天後出來繼續在手機維修店上班」。

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