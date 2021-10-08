噁男裸照逼2女性侵再強拍剃毛照　LINE改名「沒有成員」閃刑責

▲蘇姓男子利用持有女子裸照，威脅女子和其發生關係否則就要將裸照公開，累計已有2人受害。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台南報導

蘇姓男子2019年4、5月間，透過交友軟體認識2名女子花花（化名）和芳芳（化名），在取得2人的裸照後，以裸照要脅2人拍下剃陰毛的影片，對其性侵得逞或強逼裸體視訊聊天。過程中，蘇男還將LINE的名稱改為「沒有成員」，試圖規避刑責，不過仍被警方破解。台南地院審理後，依強制罪、強制性交等罪，判其應執行有期徒刑6年。

蘇姓男子在2019年4、5月間，透過交友軟體結識花花，在先取得花花自願傳給他看的裸照後，竟以裸照要脅花花錄下剃陰毛的影片，並和他發生關係，否則就要將花花的裸照「傳遍整個台灣」。花花擔心裸照會遭到蘇男的外流，無奈之下只好答應，讓蘇男載著她到台南新營附近的汽車旅館，要求以發生關係作為刪除裸裸照的條件。

事後，蘇男順利和花花發生關係，不過卻仍拒絕刪除全部的裸照，更以此威脅花花，當作獲得下一次發生關係的「把柄」，期間花花也曾因受不了而封鎖蘇男，蘇男知道後相當憤怒，要脅花花「妳耍妳的，我傳我的」、「我上傳的速度都比你快，確定要玩嗎」等語，使花花心生恐懼而不敢不從，最後忍無可忍在友人的陪同下，怒報警處理。過程中，蘇男更將LINE的名稱改為「沒有成員」，來試圖規避可能要面對的刑責。

而針對芳芳，蘇男則一樣透過交友軟體認識芳芳，在取得芳芳的同意下，獲得芳芳的裸照，對芳芳故技重施，拿著芳芳的裸照威脅芳芳和他裸體視訊。不過這次，芳芳怒報警處理，才未讓蘇男得逞，在警方的協助下，以「社交工程」的手法取得蘇男的網路IP位置，當場作證據鑿。

▲蘇男事後竟還向法官辯稱，自己是遭到花花「仙人跳」。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



庭審時，蘇男卻向法官辯稱和花花並沒有任何強制犯意，更辯稱她和花花並不認識，當天確實有約援交妹在汽車旅館發生關係，但不是和花花，更懷疑自己是被花花設計「仙人跳」等語，不過法官審酌2人對話紀錄後，不採信蘇男的證詞。

台南地院審酌花花和蘇男的對話紀錄，花花曾在2人第二次發生性行為時對蘇男表示，「就是我太害怕了」等語，顯見蘇男確有違反花花的意願。法官審酌蘇男利用持有花花裸照及影片意圖散布，並將此拿來恫嚇、脅迫花花，使花花陷入恐懼、害怕，並藉此強制和花花發生關係，其僅為逞其私慾，就造成花花極大恐懼，導致花花身心受創甚鉅，手段惡劣，後還以相似的手法威脅芳芳裸體視訊，惟因芳芳到警局報案而未能得逞，認為蘇男對於社會治安危害非輕，且迄今都未與被害人達成和解，衡量其智識與經濟程度後，依強制罪、強制性交罪與意圖散布而持有猥褻影像罪、強制未遂罪等，判其應執行有期徒刑6年，並沒收其犯案手機。

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