三星全新旗艦摺疊手機自拍免腳架！張震嶽、告五人都愛S Pen寫詞神器

▲三星「大摺學家線上演唱會」邀請到創作才子張震嶽及人氣樂團告五人分享創作日常。（圖／翻攝自影片，下同）

科技中心／綜合報導

近期三星「大摺學家線上演唱會」邀請到創作才子張震嶽及人氣樂團告五人開唱，一首首好聽到令人耳朵懷孕的美好歌曲，吸引許多人關注。線上演唱會中Sandy吳姍儒邀請這群人氣創作歌手們一同分享愛上Galaxy Z系列隨想隨寫的樂趣，讓粉絲們有機會一窺他們的創作日常。

▲Galaxy Z系列是創作者的神隊友。

對創作歌手來說，把握瞬間靈感寫詞作曲是日常生活中最重要的事，若能擁有方便自由寫詞的手機大螢幕，絕對是他們的最佳神隊友。音樂才子張震嶽分享手機經常成為自己的寫詞夥伴：「有時候不曉得怎麼記的時候，其實拿出手機來，馬上就可以寫詞了！」

▲Galaxy Z Fold3 5G是第一支可支援S Pen功能的摺疊機。

Galaxy Z Fold3 5G是第一支可支援S Pen功能的摺疊機，方便創作歌手們平時靈感湧現時，隨手展開大螢幕透過S Pen即可直覺書寫筆記，告五人鼓手哲謙立刻在現場示範Galaxy Z Fold3 5G的手寫的順暢度，大讚根本音樂人的福音。而摺疊手機展開螢幕後的效能也是許多人關注的重點，事實上Galaxy Z系列摺疊手機展開後的螢幕有120Hz螢幕更新率，告五人的主唱兼吉他手潘雲安也示範了Galaxy Z摺疊手機快手滑動完全不延遲，螢幕效果照樣流暢的優異表現。

▲三星摺疊手機免腳架免手持，自拍比五再也不求人。

然而，最吸引告五人美麗主唱犬青的，則是小巧可愛的新一代自拍神器「三星Galaxy Z Flip3 5G」，輕巧可愛的外型方便收納外，特殊1.9吋封面螢幕，在摺疊的情況下也能舒服地操作及瀏覽，甚至完全不需要打開，只要按一下手機側邊的按鍵，就能透過封面螢幕，用手比5完成自拍，滿足自拍控隨時隨地輕鬆拍美照的樂趣。

身為音樂人勢必對於音效表現也相當在意，想不到Galaxy Z系列的雙聲道喇叭及杜比環繞音效連張震嶽也被收服，他分享「我會帶手機也會聽音樂播放，它這台有兩個喇叭很大聲、很好聽！」徹底滿足音樂人最重視的聽覺及視覺饗宴。

▲大摺學家系列推出的Galaxy Z Fold3 5G 、Galaxy Z Flip3 5G及Galaxy Buds2外型吸睛又防水。

這波三星所推出的Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G及Galaxy Buds2不僅外型吸睛，不論手機、耳機都具備防水功能，現場實測噴水浮誇到像是讓手機淋浴都不怕，尤其Galaxy Z是首款IPX8防水等級摺疊手機，出門遊玩必備，而且有了摺疊機再也不必辛苦手持也不用攜帶腳架，摺疊自己想要的角度平面放置，透過比五就能自拍讓所有人都能入鏡，根本出遊聚會的必備神器。

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