電子遊藝場開放首例開罰！西門町3男女未實聯制　口徑一致這樣說

記者邱中岳／台北報導

北市疫情趨緩，市府也逐步解封娛樂場所，在6日有條件開放KTV後，又在7日開放電子遊藝場，萬華分局也派人前往進行臨檢，並在西寧南路一處電子遊藝場查獲3名消費者「沒有實聯制」，立刻將資料登錄後送市府相關單位處分。

全國疫情較為趨緩，北市府也逐步解封娛樂場所，先有條件開放KTV供民眾歡唱，但不得脫口罩以及飲酒，7日又開放電子遊藝場供民眾進場消費娛樂，但皆規定需要掃描QR Code進行實聯制登記後才能進場。

▲北市府開放電子遊藝場，警方臨檢查獲3人未實聯制。（圖／記者邱中岳翻攝）

萬華分局在7日晚上11時許，因應KTV以及電子遊藝場開放，所以編排擴大臨檢勤務前往稽查，但卻在西寧南路一家電子遊藝場內發現有3人未進行實聯制登記，隨即抄錄資料並將相關資料提供給市府進行裁處。

警方指出，36歲的蕭姓女子、25歲的陳姓女子以及21歲的翁姓男子，分別進入電子遊藝場，但都沒有進行實聯制，被警方查獲後還辯稱「忘了帶手機」，但連紙本實聯制也都沒有登記，最後警方抄錄資料送相關單位。

▲北市府開放電子遊藝場，警方也動員大批警力前往臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

萬華分局表示，疫情雖然趨緩，相關防疫規定也陸續鬆綁，警方也將不定期實施臨檢勤務，並加強查緝，除了呼籲民眾千萬不要違反防疫規定，也告誡店家維護現場秩序，避免有聚眾鬥毆、販毒以及賭博等情形。

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